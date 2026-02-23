LaLiga de España: Perdió uno de los partidos más importantes y lo despiden de manera inmediata: "Abrir una nueva etapa"

El RCD Mallorca ha destituido a Jagoba Arrasate como entrenador del primer equipo después de la mala situación en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), donde el conjunto insular se encuentra en posiciones de descenso, según anunció este lunes el club balear. El club explicó, mediante un comunicado, que el despido del técnico vasco se toma "tras un análisis de la situación deportiva, que responde a la voluntad del club de abrir una nueva etapa con el objetivo de revertir la dinámica actual y afrontar con las máximas garantías los retos que restan de temporada".

La realidad es que el elenco mallorquinista ha vivido en una dinámica negativa desde 2025, cuando perdió toda la inercia positiva que había creado en los primeros meses del ya exentrenador de Berriatúa a los mandos, y en la presente temporada no ha sido capaz de revertir la situación. El Mallorca es decimoctavo en LaLiga EA Sports tras sumar seis victorias, seis empates y 13 derrotas en lo que va de curso, lo que le ha hecho pasar ya 10 jornadas en posiciones de descenso a LaLiga Hypermotion (Segunda División), con sus 24 puntos.

La entidad añadió que "quiere agradecer públicamente el trabajo, la profesionalidad y la dedicación mostradas por Jagoba Arrasate y todo su staff técnico durante su periodo al frente del equipo". "Su compromiso diario y su comportamiento ejemplar han estado siempre a la altura de lo que representa esta entidad", agregó el comunicado.