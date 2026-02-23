LaLiga de España: Perdió uno de los partidos más importantes y lo despiden de manera inmediata: "Abrir una nueva etapa"

El RCD Mallorca ha destituido a Jagoba Arrasate como entrenador del primer equipo después de la mala situación en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), donde el conjunto insular se encuentra en posiciones de descenso, según anunció este lunes el club balear.El club explicó, mediante un comunicado, que el despido del técnico vasco se toma "tras un análisis de la situación deportiva, que responde a la voluntad del club de abrir una nueva etapa con el objetivo de revertir la dinámica actual y afrontar con las máximas garantías los retos que restan de temporada".