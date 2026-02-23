¿Habrá corte de pelo? El Manchester de Carrick mantiene su invicto y escala en la tabla de la Premier League

El Manchester United cosechó este lunes una importante victoria a domicilio ante el Everton (0-1) gracias a un tanto de Benjamin Sesko que permite a los 'Diablos Rojos' mantenerse como el único equipo invicto de la Premier League en 2026 y acabar la jornada en la cuarta posición.El conjunto de Michael Carrick, que tampoco conoce la derrota al tener un balance de seis victorias y dos empates en sus ocho encuentros al frente del equipo, desequilibró la balanza gracias a un gol del esloveno, que definió a la perfección tras recibir un pase de Bryan Mbeumo