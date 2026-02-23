¿Habrá corte de pelo? El Manchester de Carrick mantiene su invicto y escala en la tabla de la Premier League

El conjunto de Michael Carrick, que tampoco conoce la derrota al tener un balance de seis victorias y dos empates en sus ocho encuentros al frente del equipo, desequilibró la balanza gracias a un gol del esloveno, que definió a la perfección tras recibir un pase de Bryan Mbeumo

El Manchester United cosechó este lunes una importante victoria a domicilio ante el Everton (0-1) gracias a un tanto de Benjamin Sesko que permite a los 'Diablos Rojos' mantenerse como el único equipo invicto de la Premier League en 2026 y acabar la jornada en la cuarta posición.

Con este triunfo el técnico interino da un golpe sobre la mesa al seguir ganando enteros para ocupar el banquillo de forma permanente, ya que Carrick solo tiene contrato hasta final de temporada.

El partido comenzó con un control total de los visitantes, que salieron decididos a llevarse la victoria y avisaron desde los primeros compases por medio de Amad Diallo.

El marfileño recogió un rechace en el área tras un disparo de Matheus Cunha para conectar un potente remate que Jordan Pickford sacó de manera milagrosa y que James Tarkowski terminó de despejar cuando el esférico ya se colaba en la portería.

Los 'Diablos Rojos' dominaron la posesión, pero no pudieron poner en peligro la meta rival al encontrarse con un Everton muy encerrado atrás y que buscaba salir a la contra aprovechando la velocidad de Thierno Barry, que estuvo muy bien sujetado tanto por Leny Yoro como por Harry Maguire.

A pesar de tener la pelota, no fue hasta el minuto 30 cuando el Manchester United generó una ocasión por medio de Diogo Dalot, aunque su disparo desde fuera del área se fue desviado.

Mismo resultado tuvo el intento de Mbeumo, que tampoco encontró portería, a pesar de tener una buena posición para el remate.

No fue hasta el minuto 39 cuando el Everton realizó su primer disparo a portería y Senne Lammens estuvo muy seguro para blocar el lanzamiento de falta de James Tarner.

Justo antes del descanso, Bruno Fernandes no estuvo acertado y el marcador no se movió en los primeros cuarenta y cinco minutos.