Internacionales

Ronaldinho se 'engancha' con Marcelo en el Clásico de leyendas de Los Ángeles: lo más viral del partido

Ambos exjugadores brasileños protanizaron un divertido momento que se viralizó por las redes sociales.

2026-02-23

El BMO Stadium de Los Ángeles recibió ayer el Clásico de las leyendas del Barcelona y Real Madrid. Con Balones de Oro sobre el campo como Ronaldinho o Luis Figo, además de varias estrellas, los eternos rivales firmaron un emocionante empate 1-1.

Después de una foto conjunta entre las plantillas de ambos equipos, el partido dejó uno de los mejores momentos en sus primeros compases.

Ronaldinho confiesa por qué ya no le gusta ver fútbol y sorprende: "90 minutos son demasiados"

Ronaldinho demostró que su magia sigue intacta a sus 45 años. El '10' brasileño puso un pase perfecto a Jonathan Soriano, que apuró para que el balón no saliera por línea de fondo y le sirvió en bandeja el 1-0 a Saviola.

El 'Conejo', exdelantero de ambos clubes, no tuvo problemas para empujar la redonda con facilidad y dejar sin reacción al arquero Contreras.

También hubo espacio hasta para la polémica en la primera mitad. Ronaldinho encaraba la portería rival por izquierda cuando Núñez entró al corte por detrás. Una jugada que el campeón del mundo reclamó como falta, pero que el árbitro Álvaro González no vio como tal. La leyenda azulgrana mostró cierta indignación con la decisión.

"Espero algún día reunirme con Mbappé y Vinicius para ganar la Champions y muchos otros títulos"

Al poco de arrancar la segunda mitad, llegó el empate del Real Madrid. David Barral (56 partidos en el Castilla, 9 goles) clavó un disparo con la derecha desde fuera del área, imparable para Jordi Masip.

Sin embargo, lo más viral de la noche fue el 'enganchón' entre Ronaldinho y Marcelo tras la igualdad. El balón estaba parado en campo blanco y el lateral zurdo se disponía a ponerlo en juego cuando 'Dinho' apareció por detrás y le dio un empujón juguetón.

Marcelo respondió dejándose caer al césped de forma aparatosa, brazos abiertos y gesto de incredulidad, como en un Clásico de máxima tensión. El estadio captó el guiño al instante.

El exdefensor se levantó rápido y su compatriota lo esperaba sonriendo. Hubo abrazo y risas entre dos protagonistas de aquellos duelos reales entre blancos y azulgranas. La afición acompañó con aplausos.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Clásico
|
Leyendas
|
Ronaldinho
|
Marcelo
|
Barcelona
|
Real Madrid
|