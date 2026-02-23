Ronaldinho se 'engancha' con Marcelo en el Clásico de leyendas de Los Ángeles: lo más viral del partido

El BMO Stadium de Los Ángeles recibió ayer el Clásico de las leyendas del Barcelona y Real Madrid. Con Balones de Oro sobre el campo como Ronaldinho o Luis Figo, además de varias estrellas, los eternos rivales firmaron un emocionante empate 1-1. Después de una foto conjunta entre las plantillas de ambos equipos, el partido dejó uno de los mejores momentos en sus primeros compases.

Ronaldinho demostró que su magia sigue intacta a sus 45 años. El '10' brasileño puso un pase perfecto a Jonathan Soriano, que apuró para que el balón no saliera por línea de fondo y le sirvió en bandeja el 1-0 a Saviola. El 'Conejo', exdelantero de ambos clubes, no tuvo problemas para empujar la redonda con facilidad y dejar sin reacción al arquero Contreras. También hubo espacio hasta para la polémica en la primera mitad. Ronaldinho encaraba la portería rival por izquierda cuando Núñez entró al corte por detrás. Una jugada que el campeón del mundo reclamó como falta, pero que el árbitro Álvaro González no vio como tal. La leyenda azulgrana mostró cierta indignación con la decisión.