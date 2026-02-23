Ronaldinho se 'engancha' con Marcelo en el Clásico de leyendas de Los Ángeles: lo más viral del partido

Al poco de arrancar la segunda mitad, llegó el empate del <b>Real Madrid</b>. <b>David Barral</b> (56 partidos en el Castilla, 9 goles) clavó un disparo con la derecha desde fuera del área, imparable para <b>Jordi Masip</b>.Sin embargo, lo más viral de la noche fue el 'enganchón' entre <b>Ronaldinho </b>y <b>Marcelo </b>tras la igualdad. El balón estaba parado en campo blanco y el lateral zurdo se disponía a ponerlo en juego cuando 'Dinho' apareció por detrás y le dio un empujón juguetón.<b>Marcelo </b>respondió dejándose caer al césped de forma aparatosa, brazos abiertos y gesto de incredulidad, como en un Clásico de máxima tensión. El estadio captó el guiño al instante.El exdefensor se levantó rápido y su compatriota lo esperaba sonriendo. Hubo abrazo y risas entre dos protagonistas de aquellos duelos reales entre blancos y azulgranas. La afición acompañó con aplausos.