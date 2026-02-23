¡Relación rota! Laporta revela el incidente que tuvo con Messi en la gala del Balón de Oro: "Fui a saludarlo y él me dijo..."

<b>Joan Laporta</b>, que ha <b><a href="https://www.diez.hn/internacionales/laporta-denuncia-motivos-barcelona-socio-presidente-laliga-espana-CN29421641">sido denunciado por un socio del FC Barcelona previo a las elecciones presidenciales</a></b>, explicó de forma clara lo que sucede con <b>Leo Messi</b>, una relación que quedó deteriorada tras la marcha del argentino en 2021 rumbo a París.El expresidente del Barça y precandidato a dirigir de nuevo el club, explica por qué el delantero tuvo que salir del equipo una vez que expiró su contrato, una situación que aprovechó el <b>PSG </b>para ficharlo como agente libre.