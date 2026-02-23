¡Relación rota! Laporta revela el incidente que tuvo con Messi en la gala del Balón de Oro: "Fui a saludarlo y él me dijo..."

Joan Laporta, que ha sido denunciado por un socio del FC Barcelona previo a las elecciones presidenciales, explicó de forma clara lo que sucede con Leo Messi, una relación que quedó deteriorada tras la marcha del argentino en 2021 rumbo a París. El expresidente del Barça y precandidato a dirigir de nuevo el club, explica por qué el delantero tuvo que salir del equipo una vez que expiró su contrato, una situación que aprovechó el PSG para ficharlo como agente libre.

"Nosotros no quisimos firmar lo de CVC para poder inscribirlo porque considerábamos que era perjudicial para el club. El Barça está por encima de jugadores, directivos o presidentes y no lo podíamos hacer. Es lo que más triste me ha dejado como presidente. Son momentos decepcionantes como cuando se fue Koeman, Xavi, Piqué u otros. Son momentos difíciles, pero no lo podíamos asumir. Las cantidades de su contrato si lo renovábamos eran inasumibles y por eso no pudo continuar", aseguró Laporta en diálogo con Catalunya Ràdio. "Tanto Messi como otros jugadores los conocía de mi primera etapa y te los quieres y aprecias. Estamos muy agradecidos a todos estos jugadores, pero el Barça también ha hecho mucho por ellos. No pudo ser y Leo no pudo continuar", añadió. Reconoce que su relación con el argentino no es la misma y está prácticamente rota. "La relación con Messi ya no es la que era. Hubo un incidente también en la entrega del Balón de Oro. Yo fui a saludarlo y él me dijo que no teníamos que saludarnos. A partir de ahí, hubo algún acercamiento y esperemos que esto suceda en el futuro. La relación está perjudicada, pero él es un mito del club".