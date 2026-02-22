Internacionales

La respuesta de Harry Kane sobre su posible fichaje con el Barcelona: ¿llegará por Lewandowski?

El ariete del Bayern Múnich reaccionó a los rumores que lo colocan en el cuadro catalán.

    Harry Kane fue consultado por los rumores que lo sitúan en el Barcelona de cara al siguiente curso.

El nombre de Harry Kane vuelve a ponerse sobre la mesa en el FC Barcelona ante la posible salida de Robert Lewandowski a final de la temporada. El polaco termina contrato y todo indica que no será renovado, por lo que el delantero inglés suena como su reemplazo.

El conjunto catalán tendrá que salir al mercado si finalmente su goleador deja el Camp Nou y acepta una propuesta que tiene de la MLS, concretamente del Chicago Fire.

Ante los rumores que colocan a Kane en el equipo azulgrana, fue el propio jugador quien desmintió, por ahora, su probable traspaso y explica que su familia es la encargada en esos asuntos.

"No he oído nada al respecto. Mi padre y mi hermano se encargan de todo, pero no me han dicho nada. Como ya he dicho, estoy muy contento aquí en el Bayern. Estoy centrado en esta temporada y en mi trayectoria en el Bayern. Lo tomo como un cumplido", explicó Kane tras la victoria sobre el Eintracht Frankfurt (3-2) por la Bundesliga.

Todo esto nació tras una declaración de Xavier Vilajoana, candidato a presidente del Barcelona en las elecciones del próximo 15 de marzo.

"Hay contactos con Harry Kane. Tenemos que trabajar con prudencia y profesionalidad. Estudiamos perfiles, y Kane es uno de ellos. Es un goleador, asociativo y un 'killer' en espacios reducidos que el Barça necesita", aseguró.

El punta británico inició su carrera como profesional en 2011 con la camiseta del Tottenham, y luego se convirtió en referente de la selección inglesa, donde hoy es capitán y máximo goleador histórico.

Su gran deuda estaba en los trofeos, ya que no había logrado jamás ser campeón a pesar de su grandísima calidad. Para cortar esa sequía, se mudó al Bayern Múnich, donde tras una temporada de desilusión absoluta se consagró campeón de la Bundesliga.

Con la zamarra del conjunto bávaro lleva 128 goles en 135 partidos, posicionándose como uno de los '9' más letales de la actualidad.

