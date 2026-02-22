La respuesta de Harry Kane sobre su posible fichaje con el Barcelona: ¿llegará por Lewandowski?

Ante los rumores que colocan a <b>Kane </b>en el equipo azulgrana, fue el propio jugador quien desmintió, por ahora, su probable traspaso y explica que su familia es la encargada en esos asuntos. "No he oído nada al respecto. Mi padre y mi hermano se encargan de todo, pero no me han dicho nada. Como ya he dicho, estoy muy contento aquí en el Bayern. Estoy centrado en esta temporada y en mi trayectoria en el Bayern. Lo tomo como un cumplido", explicó <b>Kane</b> tras la victoria sobre el <b>Eintracht Frankfurt</b> (3-2) por la Bundesliga.Todo esto nació tras una declaración de <b>Xavier Vilajoana</b>, candidato a presidente del <b>Barcelona </b>en las elecciones del próximo 15 de marzo. "Hay contactos con Harry Kane. Tenemos que trabajar con prudencia y profesionalidad. Estudiamos perfiles, y Kane es uno de ellos. Es un goleador, asociativo y un 'killer' en espacios reducidos que el Barça necesita", aseguró.