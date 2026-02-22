Real Madrid sufre otra baja: se volvió a lesionar y Arbeloa lo pierde por dos meses

"Asumo mi responsabilidad", escribió <b>Ceballos </b>en sus redes sociales luego de la derrota que pone por los aires el liderato de LaLiga, ya que si el <b>Barcelona </b>vence hoy al <b>Levente </b>podría recuperarlo.<b>Ceballos </b>afrontará ahora un periodo cercano a los dos meses de baja por la lesión en el sóleo, en la parte final de una temporada en la que no está contando con mucho protagonismo (810 minutos) y con solo un año más de contrato por delante, hasta el 30 de junio de 2027. De esta manera, el mediocampista se une a la clínica blanca donde se encuentran <b>Huijsen</b>, <b>Militao</b>, <b>Mendy</b>, <b>Bellingham </b>y <b>Rodrygo</b>.