Real Madrid sufre otra baja: se volvió a lesionar y Arbeloa lo pierde por dos meses

El conjunto merengue sigue perdiendo efectivos en el tramo final de la temporada.

2026-02-22

Siguen las malas noticias en el Real Madrid luego de la derrota que sufrió ayer en LaLiga. Dani Ceballos se volvió a lesionar y estará fuera de los terrenos de juego un periodo estimado cercano a los dos meses por una lesión muscular en la pierna derecha.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha", informó la entidad merengue por medio de sus redes sociales.

Una lesión que, según pudo saber EFE de fuentes del Real Madrid, le mantendrá de baja un periodo cercano a los dos meses, por lo que se pierde casi el resto de la temporada.

Ceballos cayó lesionado tras disputar los instantes finales del partido del sábado ante Osasuna, en el que fue protagonista, de forma negativa. De su botas nació la acción del tanto de la victoria de Raúl García de Haro, en el minuto 90.

El volante español llevaba ocho minutos en el campo, tras sustituir al turco Arda Güler, y erró en un pase en zona de peligro que lanzó el ataque rojillo que decidió el partido.

"Asumo mi responsabilidad", escribió Ceballos en sus redes sociales luego de la derrota que pone por los aires el liderato de LaLiga, ya que si el Barcelona vence hoy al Levente podría recuperarlo.

Ceballos afrontará ahora un periodo cercano a los dos meses de baja por la lesión en el sóleo, en la parte final de una temporada en la que no está contando con mucho protagonismo (810 minutos) y con solo un año más de contrato por delante, hasta el 30 de junio de 2027.

De esta manera, el mediocampista se une a la clínica blanca donde se encuentran Huijsen, Militao, Mendy, Bellingham y Rodrygo.

