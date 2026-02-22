Real Madrid sufre otra baja: se volvió a lesionar y Arbeloa lo pierde por dos meses

Siguen las malas noticias en el Real Madrid luego de la derrota que sufrió ayer en LaLiga. Dani Ceballos se volvió a lesionar y estará fuera de los terrenos de juego un periodo estimado cercano a los dos meses por una lesión muscular en la pierna derecha. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha", informó la entidad merengue por medio de sus redes sociales.

Una lesión que, según pudo saber EFE de fuentes del Real Madrid, le mantendrá de baja un periodo cercano a los dos meses, por lo que se pierde casi el resto de la temporada. Ceballos cayó lesionado tras disputar los instantes finales del partido del sábado ante Osasuna, en el que fue protagonista, de forma negativa. De su botas nació la acción del tanto de la victoria de Raúl García de Haro, en el minuto 90. El volante español llevaba ocho minutos en el campo, tras sustituir al turco Arda Güler, y erró en un pase en zona de peligro que lanzó el ataque rojillo que decidió el partido.