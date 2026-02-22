EN VIVO: ¡Barcelona ya está venciendo al Levante desde los primeros minutos en el Camp Nou!

Internacionales

El equipo azulgrana está obligadísimo a conseguir los tres puntos para volver a la cima del certamen.

primer tiempo
Barcelona
Barcelona
1
Levante
Levante
0
- BARCELONA ENFRENTA AL LEVANTE -

El Barcelona recibe este sábado al Levante en el Camp Nou por la jornada 25 de LaLiga, y con la gran oportunidad de recuperar el liderato luego de la caída que sufrió ayer el Real Madrid en Pamplona.

Para este duelo, el técnico Hansi Flick presanta variantes en su once inicial. No juegan Balde, Cubarsí, Fermín ni Ferran, por lo que entran Cancelo en izquierda, Bernal y Olmo en la medular, y Lewandowski en punta.

Por parte del Levante, el hondureño Kervin Arriaga se encuentra sancionado con tres encuentros por la expulsión que vio en la fecha pasada frente al Valencia.

- ALINEACIÓN TITULAR DEL BARCELONA

Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo; Frenkie de Jong, Bernal, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

- ALINEACIÓN TITULAR DEL LEVANTE

Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Tunde, Carlos Álvarez; Víctor García e Iván Romero.

