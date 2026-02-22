EN VIVO: ¡Barcelona ya está venciendo al Levante desde los primeros minutos en el Camp Nou!

El <b>Barcelona </b>recibe este sábado al <b>Levante </b>en el Camp Nou por la jornada 25 de LaLiga, y con la gran oportunidad de recuperar el liderato luego de la caída que sufrió ayer el <b>Real Madrid</b> en Pamplona.Para este duelo, el técnico <b>Hansi Flick </b>presanta<b> </b>variantes en su once inicial. No juegan <b>Balde</b>, <b>Cubarsí</b>, <b>Fermín </b>ni <b>Ferran</b>, por lo que entran <b>Cancelo </b>en izquierda, <b>Bernal </b>y <b>Olmo </b>en la medular, y <b>Lewandowski </b>en punta.Por parte del <b>Levante</b>, el hondureño <b>Kervin Arriaga</b> se encuentra sancionado con tres encuentros por la expulsión que vio en la fecha pasada frente al <b>Valencia</b>.