El actual campeón de la Premier League gana por primera vez en ese estadio y se acerca a puestos de Europa

El Nottingham Forest mantuvo la buena dinámica ante un Liverpool que se quedó sin tirar entre palos en toda la primera parte y solo completó dos tiros.A los veintidós minutos, Omari Hutchinson volvió a probar a Allison, pero su disparo salió muy centrado tras un centro de Anderson.El Liverpool siguió sin poder crear ninguna acción ofensiva, con múltiples errores en la salida de balón y en las pocas opciones que tuvo a la contrataque.Justo antes del descanso, Anderson probó desde la frontal que despejo a córner el portero brasileño.