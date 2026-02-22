Tabla de posiciones de la Premier League: Manchester City sufre duro revés y Arsenal festeja por todo lo alto

El francés aguantó el choque con Saliba, avanzó hasta el área pequeña y fusiló a David Raya para colocar el empate en el marcador ante el lamento de Mikel Arteta, que tras el gol de su equipo, pidió cabeza a los suyos.Antes del descanso, Saka no estuvo acertado en el mano a manos con Vicario y Trossard mandó el esférico demasiado cruzado en una de las últimas acciones de los primeros cuarenta y cinco minutos.La segunda parte, que se retrasó por producirse de nuevo problemas técnicos en la comunicación, comenzó con una parada extraordinaria de Raya a Simons, que iba a ser clave porque del 2-1 se paso al 1-2.Un minuto después, Gyokeres recibió muy solo un pase de Timber en la frontal del área, y tras controlar y acomodarse, mandó el balón a la escuadra.El sueco, noveno máximo goleador de la Premier League, se fue junto al resto del equipo a celebrarlo con los suyos en la grada visitante.Como ocurrió en la primera mitad, el Tottenham se repuso, pero el árbitro anuló el tanto de Kolo Muani por una falta en la pugna del balón con Gabriel.Ese golpe aniquiló las aspiraciones de los locales ya que, a partir de ese momento, se vieron superados por los 'Gunners'.Saka hasta en dos ocasiones pudo aumentar la diferencia, pero no fue hasta el minuto sesenta cuando, de nuevo Eze, completó su doblete.El extremo recogió un balón suelto en el área después de una gran acción defensiva de Micky van de Ven, para hacer el tercero.Los 'Spurs' no pudieron reponerse y tuvieron que aguantar los abucheos de su grada, que incluso llegaron a tirar una bengala al campo y la mofa de la grada visitante que les cantaba que iban a bajar a segunda y vitoreaban 'oles' en cada balón que tocaba su equipo.A pesar de ello, los de Igor Tudor lo intentaron y estuvieron cerca de recortar distancias, pero el taconazo de Richarlison lo sacó Raya en la línea de gol.Ya en el tiempo de descuento, Gyokeres culminó a la perfección y completó su doblete tras definir como un 'nueve' en el mano a mano.