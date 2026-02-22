Suárez tuvo que contenerlo: la furia de Messi contra el árbitro tras la goleada que sufrió el Inter Miami ante LAFC

Leo Messi y el Inter Miami comenzaron la defensa del título sufriendo una goleada por Los Angeles FC en la MLS 2026. El astro argentino finalizó el encuentro con visibles muestras de enfado, en especial hacia el trabajo del árbitro canadiense Pierre Luc Lauziere. La escena, registrada en las entrañas del Coliseo de Los Ángeles, muesta a Messi intentando ingresar al vestuario de la terna arbitral tras el partido, ya que tuvo un cruce con el juez central, cuya labor fue cuestionada según la reacción del rosarino.

En las imágenes se observa que Luis Suárez es quien intenta contenerlo y finalmente lo saca del vestidor de los árbitros para que la situación no se salga de control. "Este incidente después del partido seguramente será investigado por la MLS. Lionel Messi estaba muy molesto y fue Luis Suárez quien debió contenerlo. Intentó ir por el mismo acceso de los árbitros", explicó el reportero José Armando, compartiendo el video que no tardó en viralizarse por las redes sociales.