Suárez tuvo que contenerlo: la furia de Messi contra el árbitro tras la goleada que sufrió el Inter Miami ante LAFC

Leo Messi y el <b>Inter Miami</b> comenzaron la defensa del título <b><a href="https://www.diez.hn/mls/lafc-vs-inter-miami-en-vivo-hora-donde-ver-lionel-messi-heung-min-son-jornada-1-mls-2026-EB29399940">sufriendo una goleada por Los Angeles FC</a></b> en la MLS 2026. El astro argentino finalizó el encuentro con visibles muestras de enfado, en especial hacia el trabajo del árbitro canadiense<b> Pierre Luc Lauziere</b>.La escena, registrada en las entrañas del Coliseo de Los Ángeles, muesta a <b>Messi </b>intentando ingresar al vestuario de la terna arbitral tras el partido, ya que tuvo un cruce con el juez central, cuya labor fue cuestionada según la reacción del rosarino.