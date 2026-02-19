Inter Miami y Messi por el bicampeonato: así se jugará la jornada 1 de la MLS temporada 2026

La faceta defensiva fue el principal punto débil del Inter Miami la última temporada, por lo que se ha movido activamente en el mercado de fichajes para reforzar esa zona y para reemplazar a Alba y Busquets.El español Sergio Reguilón, exjugador del Real Madrid, Sevilla o Tottenham Hotspur, entre otros, fue el escogido para sustituir a Alba, pero sufrió un grave esguince de rodilla en el primer partido de pretemporada que le mantendrá alejado de los terrenos de forma indefinida.Otras altas fueron el argentino Facundo Mura, el brasileño Micael o el centrocampista argentino David Ayala, de corte defensivo, además del ganador del premio al mejor portero de la MLS en 2025, el canadiense Dayne St.Clair.Y aunque Messi y Luis Suárez continúan en la punta de ataque, el equipo también adquirió al goleador argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, procedente del Monterrey, mientras que anunció la incorporación definitiva del argentino Rodrigo de Paul.