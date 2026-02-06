James Rodríguez sorprende con su nuevo club tras dejar México: será rival de Messi en la MLS

Su fichaje supone un nuevo golpe de efecto para la MLS, que la temporada pasada vio como otros grandes nombres como el argentino<b> Rodrigo De Paul</b>, el alemán <b>Thomas Müller </b>o el surcoreano <b>Heung-min Son</b> se incorporaban a una competición en la que también milita <b>Leo Messi</b> en el<b> Inter Miami</b>, vigente campeón del certmen.El <b>Minnesota United </b>alcanzó las semifinales de Conferencia el año pasado después de finalizar en cuarta posición en el Oeste durante la fase regular.