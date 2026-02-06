James Rodríguez sorprende con su nuevo club tras dejar México: será rival de Messi en la MLS

El Minnesota United de la MLS anunció este viernes el fichaje del colombiano James Rodríguez, quien se encontraba sin equipo tras abandonar la disciplina del Club León el pasado noviembre. El mediapunta permanecerá vinculado con el equipo de Minnesota hasta junio de 2026, con una opción de la entidad para extender su contrato hasta final de temporada, informaron a través de sus redes sociales.

Su fichaje permitirá al exjugador de clubes como el Porto, Real Madrid o Bayern Munich, entre otros, contar con minutos y rodarse de cara al próximo Mundial que se disputará este verano en Canadá, Estados Unidos y México. James Rodríguez quedó libre tras no renovar su contrato con el Club León a la conclusión del pasado Apertura 2025. Ahí disputó 30 partidos en menos de un año con el conjunto mexicano en los que anotó cinco goles y repartió ocho asistencias. El Minnesota United es el decimotercer equipo en la trayectoria del cafetero, que nunca ha disputado más de tres temporadas seguidas con un mismo club.