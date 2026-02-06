Internacionales

James Rodríguez sorprende con su nuevo club tras dejar México: será rival de Messi en la MLS

El mediocampista colombiano decide continuar su carrera en Estados Unidos a sus 34 años.

El Minnesota United de la MLS anunció este viernes el fichaje del colombiano James Rodríguez, quien se encontraba sin equipo tras abandonar la disciplina del Club León el pasado noviembre.

El mediapunta permanecerá vinculado con el equipo de Minnesota hasta junio de 2026, con una opción de la entidad para extender su contrato hasta final de temporada, informaron a través de sus redes sociales.

Su fichaje permitirá al exjugador de clubes como el Porto, Real Madrid o Bayern Munich, entre otros, contar con minutos y rodarse de cara al próximo Mundial que se disputará este verano en Canadá, Estados Unidos y México.

James Rodríguez quedó libre tras no renovar su contrato con el Club León a la conclusión del pasado Apertura 2025. Ahí disputó 30 partidos en menos de un año con el conjunto mexicano en los que anotó cinco goles y repartió ocho asistencias.

El Minnesota United es el decimotercer equipo en la trayectoria del cafetero, que nunca ha disputado más de tres temporadas seguidas con un mismo club.

Su fichaje supone un nuevo golpe de efecto para la MLS, que la temporada pasada vio como otros grandes nombres como el argentino Rodrigo De Paul, el alemán Thomas Müller o el surcoreano Heung-min Son se incorporaban a una competición en la que también milita Leo Messi en el Inter Miami, vigente campeón del certmen.

El Minnesota United alcanzó las semifinales de Conferencia el año pasado después de finalizar en cuarta posición en el Oeste durante la fase regular.

