OFICIAL: así se jugarán las semifinales de la Copa del Rey; el Barcelona conoce a su duro rival

El <b>Barcelona </b>fue el primer equipo en alcanzar las semis tras eliminar en cuartos al verdugo del <b>Real Madrid</b>, el <b>Albacete</b>.<b> Lamine Yamal</b> y <b>Ronald Araujo</b> marcaron en el Carlos Belmonte (1-2) para sellar la clasificación.El <b>Athletic Club </b>derrotó 1-2 al <b>Valencia </b>en Mestalla mientras que la <b>Real Sociedad </b>se impuso 2-3 al <b>Alavés </b>en Mendizorroza y <b>Atlético </b>aplastó 0-5 al <b>Betis </b>en La Cartuja, sede de la final copera.Cabe recordar que esta eliminatoria de semifinales son a doble partido. La ida será la próxima semana, el 10, 11 o 12 de febrero, y habrá que esperar casi un mes, hasta el 3, 4 o 5 de marzo, para disputarse la vuelta.