OFICIAL: así se jugarán las semifinales de la Copa del Rey; el Barcelona conoce a su duro rival

Este viernes se llevó a cabo el sorteo para conocer los cruces de las semifinales de la Copa del Rey 2025-26: el FC Barcelona se enfrentará contra el Atlético de Madrid y Athletic Club hará lo propio frente a la Real Sociedad. El Atlético primero jugará en el Metropolitano y luego tendrá que buscar el pase a la final en el Camp Nou. Athletic Club, por su parte, abre en San Mamés y cierra en Anoeta.

El Barcelona fue el primer equipo en alcanzar las semis tras eliminar en cuartos al verdugo del Real Madrid, el Albacete. Lamine Yamal y Ronald Araujo marcaron en el Carlos Belmonte (1-2) para sellar la clasificación. El Athletic Club derrotó 1-2 al Valencia en Mestalla mientras que la Real Sociedad se impuso 2-3 al Alavés en Mendizorroza y Atlético aplastó 0-5 al Betis en La Cartuja, sede de la final copera. Cabe recordar que esta eliminatoria de semifinales son a doble partido. La ida será la próxima semana, el 10, 11 o 12 de febrero, y habrá que esperar casi un mes, hasta el 3, 4 o 5 de marzo, para disputarse la vuelta.

El pase a estas semifinales cuenta con una gratificación extra, además de luchar por el título. Supone la posibilidad de ocupar una plaza de los cuatro equipos que participarán en la próxima Supercopa de España (2027), que como ya adelantó el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, no se disputará en Arabia Saudita. El hecho de que no esté el Real Madrid en liza, abre el abanico a entrar por la vía copera a otro club. No hay que olvidar que, en primer término, disputan el torneo los dos primeros clasificados de LaLiga y los dos finalistas de la Copa de la temporada anterior. Si un mismo equipo ocupa dos de esas plazas, la vacante corre al siguiente clasificado de LaLiga.

La final de la Copa del Rey se disputará en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, durante el mes de abril. Aunque originalmente se fijó para el día 25, la RFEF trabaja en un posible ajuste de fecha (18 o 19) para evitar que coincida con la Feria de Abril de la ciudad.