Liga de Arabia Saudita se cansa de Cristiano Ronaldo y responde: "Ningún individuo, por muy relevante que sea..."

La Liga Profesional de Arabia Saudita ha respondido a la rebeldía de <b>Cristiano Ronaldo</b> de ausentarse en los partidos de <b>Al Nassr</b>. El ariete portugués, que ayer cumplió 41 años, está decepcionado con el fondo de gestión que controla a su club porque no le reforzaron el plantel durante el mercado de invierno.Todo lo contrario sucedió con el <b>Al Hilal</b>, rival directo de <b>Al Nassr</b>, que logró la contratación de <b>Karim Benzema</b>, tras romper su contrato con <b>Al Ittihad</b>. De hecho, el francés debutó ayer con su nuevo equipo y anotó un triplete.