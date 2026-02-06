Liga de Arabia Saudita se cansa de Cristiano Ronaldo y responde: "Ningún individuo, por muy relevante que sea..."

La Liga Profesional de Arabia Saudita ha respondido a la rebeldía de Cristiano Ronaldo de ausentarse en los partidos de Al Nassr. El ariete portugués, que ayer cumplió 41 años, está decepcionado con el fondo de gestión que controla a su club porque no le reforzaron el plantel durante el mercado de invierno. Todo lo contrario sucedió con el Al Hilal, rival directo de Al Nassr, que logró la contratación de Karim Benzema, tras romper su contrato con Al Ittihad. De hecho, el francés debutó ayer con su nuevo equipo y anotó un triplete.

Aunque Ronaldo todavía no se ha pronunciado públicamente sobre su polémica decisión, esto ha irritado en Arabia y han contestado de forma tácita y contundente por la actitud del veterano delantero. Anoche, el Daily Mail publicó unas declaraciones de un portavoz de la liga árabe, horas después de que comenzara a filtrarse la información de que Cristiano tampoco jugará el partido de este viernes contra Al Ittihad. En su declaración, lo más parecido a un comunicado hasta el momento, este portavoz asegura que las reglas en la liga son iguales para todos los equipos, que ninguno recibe trato de favor y que, más allá del dinero que se reparte entre ellos, las decisiones ejecutivas corresponden a cada club.

Además, no duda en afirmar, refiriéndose directamente a Cristiano Ronaldo, que ningún jugador está por encima de su respectiva institución.

COMUNICADO DE LA LIGA DE ARABIA SAUDITA