Liga de Arabia Saudita se cansa de Cristiano Ronaldo y responde: "Ningún individuo, por muy relevante que sea..."

El delantero portugués sigue en rebeldía y un portavoz de la liga aclara que ningún jugador está por encima de su equipo.

2026-02-06

La Liga Profesional de Arabia Saudita ha respondido a la rebeldía de Cristiano Ronaldo de ausentarse en los partidos de Al Nassr. El ariete portugués, que ayer cumplió 41 años, está decepcionado con el fondo de gestión que controla a su club porque no le reforzaron el plantel durante el mercado de invierno.

Todo lo contrario sucedió con el Al Hilal, rival directo de Al Nassr, que logró la contratación de Karim Benzema, tras romper su contrato con Al Ittihad. De hecho, el francés debutó ayer con su nuevo equipo y anotó un triplete.

Aunque Ronaldo todavía no se ha pronunciado públicamente sobre su polémica decisión, esto ha irritado en Arabia y han contestado de forma tácita y contundente por la actitud del veterano delantero.

Anoche, el Daily Mail publicó unas declaraciones de un portavoz de la liga árabe, horas después de que comenzara a filtrarse la información de que Cristiano tampoco jugará el partido de este viernes contra Al Ittihad.

En su declaración, lo más parecido a un comunicado hasta el momento, este portavoz asegura que las reglas en la liga son iguales para todos los equipos, que ninguno recibe trato de favor y que, más allá del dinero que se reparte entre ellos, las decisiones ejecutivas corresponden a cada club.

Además, no duda en afirmar, refiriéndose directamente a Cristiano Ronaldo, que ningún jugador está por encima de su respectiva institución.

COMUNICADO DE LA LIGA DE ARABIA SAUDITA

"La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera de manera independiente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propios consejos, sus propios ejecutivos y su propia dirección deportiva. Las decisiones sobre fichajes, gasto y estrategia corresponden a esos clubes, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Ese marco se aplica por igual en toda la liga.

Cristiano ha estado plenamente comprometido con Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel importante en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier competidor de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por muy relevante que sea, determina decisiones más allá de su propio club.

La actividad reciente en el mercado de fichajes ha demostrado claramente esa independencia. Un club se reforzó de una manera concreta. Otro eligió un enfoque diferente. Esas fueron decisiones de los clubes, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados".

