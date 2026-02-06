Hansi Flick lo aclara: "He hablado con él, sé que le gustaría jugar más, pero la situación es la que es"

El líder Barcelona recibe este sábado al Mallorca por la jornada 23 de LaLiga y Hansi Flick atendió la rueda de prensa para hablar sobre la recuperación del brasileño Raphinha, que no estará disponible para dicho encuentro. El técnico alemán también se refirió el crecimiento que ha tenido Lamine Yamal bajo su gestión, la posible vuelta de Pedri y el futuro de Lewandowski, quien estaría disputado su último año de azulgrana. Ninguna de las preguntas fueron acerca del rival de mañana.

Lamine Yamal "Estoy muy contento con lo que veo de él. Mejora. Lo más importante es que los jugadores con este talento tienen que disfrutar jugando, de su trabajo, y él lo hace. Queremos seguir ayudándole. Lo podemos ver en el rendimiento que nos está dando. Últimamente también está marcando más goles. Tiene mucho más potencial que demostrar, y lo demostrará". Consejos a Lamine "Espero que nos pueda seguir demostrando más cosas. Es necesario mejorar día tras día. Lo más importante es que entrene como el campeón que es actualmente. Siempre escucha, es un chico muy inteligente. Y es inteligente sobre el campo, porque hace muy bien las cosas. Cuando uno da el 100% en el entrenamiento también lo da en el partido. Eso es lo que quiero ver". Relación con Deco "Estoy muy contento de la situación actual con Deco. Tenemos confianza mútua, creemos el uno en el otro y es muy positivo. Buscamos los mismos jugadores porque buscamos la misma filosofía. Estamos centrados en lo que hay que hacer. Nunca lo había experimentado así". Fermín y su renovación "Ya lo he dicho muchas veces en el pasado. En La Masía se ha hecho un trabajo fantástico. Creemos en la calidad de La Masía. Tienen una muy buena base y tienen que mejorar. Estoy contento por lo que me dan. Para Fermín es la mejor solución, es un jugador que ama al Barça, tiene un rendimiento espectacular. Estoy contento por él y por el club. La decisión es fantástica".

Raphinha "Tendremos que esperar. La situación es la que es. Cuando se sienta mejor y pueda entrenar con nosotros lo veremos. Hoy es el camino que tenemos que seguir". Pedri "Creo que lo veremos más pronto que tarde. Todo va acorde al plan. No puedo decir cuándo estará disponible. Se está avanzando bien y todo va bien". Frenkie de Jong "Siempre tiene que ver con el jugador. Ha demostrado sus puntos fuertes, como número ‘6’ o ‘8’. Ha mejorado como líder y me encanta, porque ha llegado a una edad en la que tiene que asumir esos galones. He hablado con él y le encanta este club, esta ciudad, se siente muy cómodo y tiene que seguir esta línea. Es lo que esperamos de él. Nos da lo que esperamos". El 'padre' de los jugadores "A veces también soy el abuelo de todos ellos. Lo más importante es que todos puedan darnos lo mejor. Cuando todo va bien, el entorno va bien y uno se siente más relajado y motivado para dar más. Me gusta estar en contacto con ellos. Lo dije tras Albacete. Ellos siempre han estado centrados, jugando bien y dándolo todo por este equipo. Es muy necesario que todos reciban el respeto que se merecen. Nadie está por encima de nadie, todos están al mismo nivel, y eso es lo que quiero. Es muy útil". Lewandowski "Obviamente he hablado con él y no hemos llegado a final de temporada y no sabemos qué puede ocurrir. Sé que le gustaría jugar más, salir de inicio, pero la situación es la que es. Está en buen momento, también anímico y quiero que disfrute la situación actual. Ya veremos qué ocurre. Ahora no es momento. Ya sabemos qué puede pasar. No me preocupa".