Se reunieron con Luis Enrique para que rechace al PSG: ¡ellos desean ficharlo la próxima temporada!

El entrenador español tiene contrao vigente hasta 2027 y en la Premier League sueñan con llevárselo.

2026-02-06

El PSG logró finalmente colocarse en la cima del fútbol europeo gracias a Luis Enrique. Tras varios años de un proyecto que no conseguía los resultados esperados, el técnico asturiano lo hizo campeón de la Champions League con una imagen arrolladora, sin mencionar que en la misma campaña firmó el sextete de títulos.

Más allá de las grandes inversiones por parte del presidente Nasser Al Khelaifi, los méritos de 'Lucho' en los resultados actuales son casi absolutos.

Después de perder a Kylian Mbappé, el DT armó un equipo con lo que quedaba y aplastó a todos en el camino. Por eso y su consistencia, en París valoran mucho al español y desean retenerlo por mucho más tiempo.

La figura de Luis Enrique creció mucho en el PSG y, a pesar de que el club le quería ofrecer un contrato a largo plazo, el entrenador puso los puntos y dejó algunas dudas. "¿Quedarme 10 años? Ojalá que sí, pero la realidad es que es muy difícil estar tanto tiempo en un club de élite. Si miras la duración de mis anteriores clubes, nunca estuve más de cuatro años", explicaba.

Lo cierto es que su vínculo con el PSG tiene duración hasta junio de 2027 y el elenco francés está en pláticas para renovarlo hasta 2030.

Sin embargo, en medio de esta negociación, apareció el Manchester United. Según los últimos reportes de la prensa inglesa, directivos de los 'Red Devils' se habrían reunido con el agente de Luis Enrique la semana pasada.

El objetivo de la reunión era convencerlo de rechazar cualquier oferta de renovación del club parisino. Actualmente, Michael Carrick dirige al United como interino y ha tenido buenos resultados. Pero en Old Trafford consideran que necesitan experiencia en el banquillo y 'Lucho' sería el ideal para tomarlo de cara al siguiente curso.

No obstante, The Mirror publica que Luis Enrique no tendría intenciones de llegar al United por dos motivos: no le convence el proyecto y no cree conveniente llegar a un equipo que no tenga asegurada su participación en la Champions League.

Por lo pronto, Luis Enrique tendrá que preparar los partidos de playoffs ante Mónaco para intentar avanzar a los octavos de final del torneo continental, además de mantenerse en la punta de la Ligue 1.

