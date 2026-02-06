Se reunieron con Luis Enrique para que rechace al PSG: ¡ellos desean ficharlo la próxima temporada!

El objetivo de la reunión era convencerlo de rechazar cualquier oferta de renovación del club parisino. Actualmente, <b>Michael Carrick </b>dirige al <b>United </b>como interino y ha tenido buenos resultados. Pero en Old Trafford consideran que necesitan experiencia en el banquillo y 'Lucho' sería el ideal para tomarlo de cara al siguiente curso. No obstante, <b>The Mirror</b> publica que <b>Luis Enrique</b> no tendría intenciones de llegar al <b>United </b>por dos motivos: no le convence el proyecto y no cree conveniente llegar a un equipo que no tenga asegurada su participación en la Champions League. Por lo pronto, <b>Luis Enrique </b>tendrá que preparar los partidos de playoffs ante <b>Mónaco </b>para intentar avanzar a los octavos de final del torneo continental, además de mantenerse en la punta de la Ligue 1.