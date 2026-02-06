Se reunieron con Luis Enrique para que rechace al PSG: ¡ellos desean ficharlo la próxima temporada!

El PSG logró finalmente colocarse en la cima del fútbol europeo gracias a Luis Enrique. Tras varios años de un proyecto que no conseguía los resultados esperados, el técnico asturiano lo hizo campeón de la Champions League con una imagen arrolladora, sin mencionar que en la misma campaña firmó el sextete de títulos. Más allá de las grandes inversiones por parte del presidente Nasser Al Khelaifi, los méritos de 'Lucho' en los resultados actuales son casi absolutos.

Después de perder a Kylian Mbappé, el DT armó un equipo con lo que quedaba y aplastó a todos en el camino. Por eso y su consistencia, en París valoran mucho al español y desean retenerlo por mucho más tiempo. La figura de Luis Enrique creció mucho en el PSG y, a pesar de que el club le quería ofrecer un contrato a largo plazo, el entrenador puso los puntos y dejó algunas dudas. "¿Quedarme 10 años? Ojalá que sí, pero la realidad es que es muy difícil estar tanto tiempo en un club de élite. Si miras la duración de mis anteriores clubes, nunca estuve más de cuatro años", explicaba. Lo cierto es que su vínculo con el PSG tiene duración hasta junio de 2027 y el elenco francés está en pláticas para renovarlo hasta 2030. Sin embargo, en medio de esta negociación, apareció el Manchester United. Según los últimos reportes de la prensa inglesa, directivos de los 'Red Devils' se habrían reunido con el agente de Luis Enrique la semana pasada.