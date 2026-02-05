Benzema remata a Cristiano en la tabla de posiciones en Arabia: debutó con este tremendo triplete con el Al Hilal

El debut de <b>Karim Benzema</b> con el <b>Al Hilal</b> estuvo acompañado con un triplete del francés que sentenció el reencuentro con el triunfo de su nuevo equipo, por 0-6 ante el <b>Al Okhdood</b>, en la vigésima jornada de la liga saudí, después de tres empates consecutivos.El conjunto de <b>Simone Inzaghi</b>, líder de la competición, celebró el fichaje del exjugador del Real Madrid con una goleada ante el penúltimo clasificado de la tabla y mantiene la distancia de tres puntos sobre el segundo, el<b> Al Ahli,</b> y cuatro respecto al Al Nassr de <b>Cristiano Ronaldo.</b>