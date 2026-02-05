Internacionales

Benzema remata a Cristiano en la tabla de posiciones en Arabia: debutó con este tremendo triplete con el Al Hilal

Karim Benzema muestra el camino a seguir de cara al título de la Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo lo sufre en Al Nassr.

2026-02-05

El debut de Karim Benzema con el Al Hilal estuvo acompañado con un triplete del francés que sentenció el reencuentro con el triunfo de su nuevo equipo, por 0-6 ante el Al Okhdood, en la vigésima jornada de la liga saudí, después de tres empates consecutivos.

El conjunto de Simone Inzaghi, líder de la competición, celebró el fichaje del exjugador del Real Madrid con una goleada ante el penúltimo clasificado de la tabla y mantiene la distancia de tres puntos sobre el segundo, el Al Ahli, y cuatro respecto al Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Limpieza profunda en Real Madrid: las víctimas de la barrida de Klopp como nuevo DT y el gran fichaje junto a Mbappé

Benzema no pudo tener mejor estreno con el Al Hilal, al que llegó días atrás procedente del Al Ittihad, en el que ha jugado dos temporadas y media y 83 partidos, con 54 goles y 17 asistencias como carta de presentación.

El delantero francés de 38 años jugó en su debut 75 minutos. Abrió el marcador con un taconazo a la media hora, tras recibir un pase de Nasser Al Dawsari, y el segundo lo hizo en el 60, tras un robo de balón de Kaildou Koulibaly, que envió la pelota a Malcom y éste dio una asistencia a Benzema.

Cuatro minutos después llegó el tercero de los visitantes, tras un pase por la izquierda dentro del área de Salem Al Dawsari que empujó a la red el exjugador del Real Madrid.

El cuarto tuvo la firma de Malcom, en el minuto 70, cinco antes de que Karim Benzema fuera sustituido por Sultan Mandash.

No solo Bellingham: la figura del Real Madrid que pierde todos los playoff de la Champions League y Mourinho sonríe


Malcom también hizo el quinto, en el 75, con asistencia otra vez de Al Dawsary, y en la última acción del choque Al Dawsari redondeó la goleada del conjunto de Inzaghi.

Así está la tabla de posiciones de la Loiga

Benzema remata a Cristiano en la tabla de posiciones en Arabia: debutó con este tremendo triplete con el Al Hilal
Unirme al canal de noticias
Redacción web
EFE

tabla de posiciones
|
Triplete
|
Liga de Arabia Saudita
|
Cristiano Ronaldo
|
Benzema
|
Al Hilal
|
Al Nassr
|