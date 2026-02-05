No solo Bellingham: la figura del Real Madrid que pierde todos los playoff de la Champions League y Mourinho sonríe

El Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA sancionó con dos partidos de sanción al atacante del Real Madrid Rodrygo Goes, que se perderá la eliminatoria de los dieciseisavos de final contra el Benfica, por "insultar o dirigir lenguaje abusivo a un árbitro", según explicó el organismo en un comunicado en su página web.

El atacante fue expulsado precisamente en el minuto 96 del último encuentro del máximo torneo europeo contra el conjunto portugués, con derrota madridista por 4-2 en Lisboa, por el colegiado italiano Davide Massa.