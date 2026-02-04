Internacionales

Endrick vuelve a 'silenciar' al Real Madrid tras correrlo en el mercado de fichajes: así fue el nuevo golazo con el Lyon

El brasileño vuelve a marcar con el Lyon y llega a los cinco goles en cinco partidos disputados

2026-02-04

Otro gol del brasileño Endrick, con cinco tantos en cinco partidos en Francia desde su cesión por parte del Real Madrid, clasificó este miércoles al Olympique de Lyon para los cuartos de final de la Copa del país, de los que fue eliminado el Paris FC, derrotado 2-0 por el Lorient.

Con 0-0 en el marcador del estado OL de Lyon hasta el minuto 80 frente al Laval, de Ligue 2, en ese momento anotó Endrick la diana de la victoria de su equipo, que logró el 2-0 por medio de Afonso Moreira en los instantes finales para seguir en la Copa de Francia, al igual que el Marsella, el Reims, el Lorient, el Toulouse y el Niza.

La reacción de Endrick tras la salida de Xabi del Real Madrid y lo que dijo de Florentino: "Él siempre..."

Este miércoles, el Toulouse doblegó al Amiens por 1-0, el Niza superó 3-2 al Montpellier y el Lorient derrotó por 2-0 al París FC, que había eliminado en la ronda anterior al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes.

Aún está en juego el duelo entre el Troyes y el Lens.

El cuadro de cuartos de final quedará completo este jueves con el enfrentamiento entre el Mónaco y el Estrasburgo. E

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Agencia EFE

Endrick
|
Real Madrid
|
Lyon
|