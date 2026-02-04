Endrick vuelve a 'silenciar' al Real Madrid tras correrlo en el mercado de fichajes: así fue el nuevo golazo con el Lyon

Otro gol del brasileño Endrick, con cinco tantos en cinco partidos en Francia desde su cesión por parte del Real Madrid, clasificó este miércoles al Olympique de Lyon para los cuartos de final de la Copa del país, de los que fue eliminado el Paris FC, derrotado 2-0 por el Lorient.

Con 0-0 en el marcador del estado OL de Lyon hasta el minuto 80 frente al Laval, de Ligue 2, en ese momento anotó Endrick la diana de la victoria de su equipo, que logró el 2-0 por medio de Afonso Moreira en los instantes finales para seguir en la Copa de Francia, al igual que el Marsella, el Reims, el Lorient, el Toulouse y el Niza.