Sergio Ramos quería fichar por este club como agente libre y recibe la peor respuesta que golpea su ego: "No hay..."

El defensor de 39 se niega al retiro y piensa que hay una última oportunidad, pero esta vez le han cerrado la puerta desde un club al que quería volver.

Sergio Ramos es uno de los agentes libres más codiciados, junto a James Rodríguez son los jugadores que se quedaron sin equipo tras salir de la Liga MX.

Antonio Cordón, director deportivo, ha repasado largo y tendido la actualidad del Sevilla durante la presentación de Neal Maupay.

Durante esa conferencia, habló de la posibilidad de fichar a Ramos como agente libre y dejó una dura respuesta que pega en el ego del ex capitán del Real Madrid.

"Nuestra prioridad era el delantero, nunca nos planteamos fichar un central. Con el delantero nos hemos gastado todo, no hay más dinero para inscribir absolutamente a nadie, a pesar de que tengamos una ficha libre", contestaba.

Con esto cierra de forma definitiva un tercer regreso de Ramos, quien también ha sonado para comprar el club con otros inversionistas.

"La realidad es que, en el Sevilla, ahora mismo, no tenemos ningún límite para poder traer jugadores. ¿Que alguien pueda poner dinero? No me meto en el bolsillo de los demás", continuó.