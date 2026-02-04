Internacionales

Sergio Ramos quería fichar por este club como agente libre y recibe la peor respuesta que golpea su ego: "No hay..."

Sergio Ramos es uno de los grandes jugadores que se quedó sin equipo tras el mercado de fichajes de enero.

    Sergio Ramos ha sido rechazado y desde el club al que quería ir, explican las razones.

     Kevyn Oseguera
2026-02-04

Sergio Ramos es uno de los agentes libres más codiciados, junto a James Rodríguez son los jugadores que se quedaron sin equipo tras salir de la Liga MX.

El defensor de 39 se niega al retiro y piensa que hay una última oportunidad, pero esta vez le han cerrado la puerta desde un club al que quería volver.

Antonio Cordón, director deportivo, ha repasado largo y tendido la actualidad del Sevilla durante la presentación de Neal Maupay.

Durante esa conferencia, habló de la posibilidad de fichar a Ramos como agente libre y dejó una dura respuesta que pega en el ego del ex capitán del Real Madrid.

"Nuestra prioridad era el delantero, nunca nos planteamos fichar un central. Con el delantero nos hemos gastado todo, no hay más dinero para inscribir absolutamente a nadie, a pesar de que tengamos una ficha libre", contestaba.

Con esto cierra de forma definitiva un tercer regreso de Ramos, quien también ha sonado para comprar el club con otros inversionistas.

"La realidad es que, en el Sevilla, ahora mismo, no tenemos ningún límite para poder traer jugadores. ¿Que alguien pueda poner dinero? No me meto en el bolsillo de los demás", continuó.

En cuanto al supuesto ofrecimiento por parte de Sergio Ramos para jugar en el Sevilla, Cordón ha asegurado que a él directamente no le ha llegado "absolutamente nada". "Como digo, no hay límite. Al no haber posibilidad material, no se da. Prefiero ni pensarlo, porque es como ir a comprar un coche sin dinero", explicaba con reiteración, "no hay economía para ello, entonces, como no está esta posibilidad, no me la planteo".

Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
