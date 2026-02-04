Kanté tenía todo firmado para dejar Al Ittihad y el problema que lo complicó todo: esto pasó con FIFA

El club de fútbol turco Fenerbahçe agradeció este miércoles al presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, su ayuda para facilitar el fichaje del francés N'Golo Kante, cuya llegada a Estambul se espera esta misma noche."En mi nombre y en el de mi club, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a nuestro presidente (...) por el importante apoyo que brindó para asegurar la conclusión positiva de este proceso, el cual contribuirá al desarrollo tanto del Fenerbahçe como del fútbol turco", afirmó en un comunicado el presidente del club estambulí, Saadetinn Saran.