Kanté tenía todo firmado para dejar Al Ittihad y el problema que lo complicó todo: esto pasó con FIFA

"En mi nombre y en el de mi club, quisiera expresar mi sincero agradecimiento a nuestro presidente (...) por el importante apoyo que brindó para asegurar la conclusión positiva de este proceso, el cual contribuirá al desarrollo tanto del Fenerbahçe como del fútbol turco", afirmó en un comunicado el presidente del club estambulí, Saadetinn Saran.

El club de fútbol turco Fenerbahçe agradeció este miércoles al presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, su ayuda para facilitar el fichaje del francés N'Golo Kante, cuya llegada a Estambul se espera esta misma noche.

Aunque inicialmente todo estaba acordado entre las partes para el traslado del centrocampista francés al club estambulí desde el saudí Al-Ittihad mientras éste recibe al delantero marroquí Youssef En-Nesyri, la operación no se pudo completar con éxito ayer, martes, debido a problemas con la documentación.

Sin embargo, finalmente se logró desbloquear la situación y ambos clubes recibieron la aprobación de la FIFA.

El comunicado del Fenerbahçe no especifica en qué consistió la ayuda de Erdogan, quien justo había llegado el martes a Arabia Saudí en visita oficial.

Según la prensa turca, se espera que Kante aterrice en Estambul a las 21:30 hora local (18:30 GMT) de hoy.

Los medios locales aseguran, además, que el futbolista francés recibirá un salario anual de unos 10 millones de euros (unos 11,8 millones de dólares), que se sumarían a "ciertas bonificaciones", mientras que en el Al-IItihad ha estando ganando 25 millones de euros (casi 30 millones de dólares) al año.