Barcelona no lo puede creer: Ter Stegen confirma la noticia que más duele a 4 meses del Mundial 2026

El portero alemán Marc-André ter Stegen, cedido por el Barcelona al Girona hasta el final de la presente campaña de la Liga española, será operado este viernes de la lesión en el isquiotibial izquierdo que sufrió el pasado sábado en el partido contra el Real Oviedo.

Según ha anunciado el club catalán este miércoles en las redes sociales, después de la intervención se determinará el tiempo previsto de baja para el internacional germano, que en abril cumplirá 34 años.