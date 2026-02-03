¡OFICIAL! Kanté rompe su contrato con Al Ittihad y vuelve a Europa: firma hasta 2028 con su nuevo club

<b>N'Golo Kanté</b> se olvida de Arabia Saudita. El campeón del mundo con <b>Francia </b>decidió desvincularse totamente del <b>Al Ittihad</b> y llegó a un acuerdo durante la noche de este martes para firmar con el <b>Fenerbahce </b>de Turquía. A través de sus redes sociales, el <b>Fenerbahce </b>confirmó la llegada del mediocampista, que tenía contrato vigente con el club árabe hasta junio, pero también determinó salir del equipo como lo hizo ayer su compatriota <b>Karim Benzema</b> fichando por el <b>Al Hilal</b>.