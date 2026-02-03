Internacionales

¡OFICIAL! Kanté rompe su contrato con Al Ittihad y vuelve a Europa: firma hasta 2028 con su nuevo club

El mediocampista francés también se marcha de la entidad árabe y fue anunciado por el Fenerbahce turco.

N'Golo Kanté se olvida de Arabia Saudita. El campeón del mundo con Francia decidió desvincularse totamente del Al Ittihad y llegó a un acuerdo durante la noche de este martes para firmar con el Fenerbahce de Turquía.

A través de sus redes sociales, el Fenerbahce confirmó la llegada del mediocampista, que tenía contrato vigente con el club árabe hasta junio, pero también determinó salir del equipo como lo hizo ayer su compatriota Karim Benzema fichando por el Al Hilal.

Finalmente se solucionaron los problemas burocráticos que existían y hubo intercambio: Kanté a Turquía y el marroquí Youssef En-Nesyri jugará para Al Ittihad, en el que militaba hasta ahora el galo.

Durante esta mañana, la operación se había cancelado. El Fenerbahce culpó de ello al cuadro árabe en un comunicado. Pero finalmente a última hora de la noche se resolvió el asunto y ambos clubes recibieron luz verde de la FIFA para llevar a cabo el intercambio de jugadores.

Kanté, de 34 años, firma por el Fenerbahce hasta 2028, después de rescindir contrato con Al Ittihad. De esta manera, el francés regresa a Europa y se incorpora libre al conjunto turco, mientras que Al Ittihad pagará 15 millones de euros por En Nesyri.

Internacional con Francia en 65 ocasiones, Kanté aterrizó en Arabia en 2023 procedente del Chelsea. Tras ganar la Premier con el Leicester en el verano de 2016, N'Golo se fue a los 'Blues' por 35,8 millones de euros, donde dejó su huella ganando una Premier League.

El galo se suma a un Fenerbahce que marcha en la segunda posición de la liga turca con 46 puntos, solo superado por el líder Galatarasay que tiene 49 tras 20 jornadas disputadas.

Kanté será nuevo compañero del español Marco Asensio, del mexicano Edson Álvarez, de los brasileños Ederson y Anderson Talisca, del colombiano Jhon Durán y del eslovaco Milan Skriniar.

