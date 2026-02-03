¡OFICIAL! Kanté rompe su contrato con Al Ittihad y vuelve a Europa: firma hasta 2028 con su nuevo club

N'Golo Kanté se olvida de Arabia Saudita. El campeón del mundo con Francia decidió desvincularse totamente del Al Ittihad y llegó a un acuerdo durante la noche de este martes para firmar con el Fenerbahce de Turquía. A través de sus redes sociales, el Fenerbahce confirmó la llegada del mediocampista, que tenía contrato vigente con el club árabe hasta junio, pero también determinó salir del equipo como lo hizo ayer su compatriota Karim Benzema fichando por el Al Hilal.

Finalmente se solucionaron los problemas burocráticos que existían y hubo intercambio: Kanté a Turquía y el marroquí Youssef En-Nesyri jugará para Al Ittihad, en el que militaba hasta ahora el galo. Durante esta mañana, la operación se había cancelado. El Fenerbahce culpó de ello al cuadro árabe en un comunicado. Pero finalmente a última hora de la noche se resolvió el asunto y ambos clubes recibieron luz verde de la FIFA para llevar a cabo el intercambio de jugadores. Kanté, de 34 años, firma por el Fenerbahce hasta 2028, después de rescindir contrato con Al Ittihad. De esta manera, el francés regresa a Europa y se incorpora libre al conjunto turco, mientras que Al Ittihad pagará 15 millones de euros por En Nesyri.