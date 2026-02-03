Arsenal volverá a disputar una final: Havertz remató al Chelsea sobre la hora en un partido para el olvido

El Arsenal alcanzó este martes la final de la Carabao Cup en uno de los partidos más aburridos que se recuerdan en el Emirates Stadium y que selló en el minuto 97 gracias a un gol de Kai Havertz que eliminó al Chelsea (1-0) tras el 2-3 de la ida (global 4-2). En un encuentro con apenas tres disparos a puerta, uno de ellos el del gol, pese a la necesidad del Chelsea de remontar y el favoritismo del Arsenal por jugar en casa, los 'Gunners' consiguieron el objetivo: jugarán su primera final desde 2020 y optarán al cuarto título de la era del técnico Mikel Arteta.



En una noche lluviosa, el Arsenal salió a mantener el empate y el Chelsea, acobardado desde el inicio, no supo hacer daño. Por primera vez en varios años, los 'Blues' salieron al campo con una defensa de cinco jugadores, destinada a aguantar el chaparrón de jugar fuera de casa y tener oportunidades en la segunda mitad, cuando el partido podría abrirse más. La primera parte fue horrible, de las peores que se recuerdan, con una sola intervención de Kepa Arrizabalaga a remate de Enzo Fernández desde fuera del área. El Arsenal estaba contento con esta resolución porque no le hacía falta marcar y el Chelsea, con Liam Delap y Joao Pedro arriba, era incapaz de generar peligro.

Con el 0-0 al descanso, el Chelsea siguió buscando el camino del gol desde fuera del área, sin suerte, y añadió a la ecuación todo lo que tenía en el banquillo. Entraron Estevao, Cole Palmer y Alejandro Garnacho, pero no fueron suficiente para batir a Kepa. De hecho, ni siquiera estuvieron cerca de ello. El espectador neutral incluso podría haber dicho que, visto el juego y las ganas, a ambos les valía el resultado para algo. Pese a estar a un gol de forzar la prórroga, el Chelsea no encontró fruto a su supuesto asalto de los minutos finales. Un remate de Enzo a la grada, celebrado por el público local como si se tratara de un gol, fue lo más cerca que estuvo la visita de esos 30 minutos extra que para muchos, viendo la calidad del partido, hubieran sido otra tortura más.