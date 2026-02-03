Arsenal volverá a disputar una final: Havertz remató al Chelsea sobre la hora en un partido para el olvido

En una noche lluviosa, el <b>Arsenal </b>salió a mantener el empate y el <b>Chelsea</b>, acobardado desde el inicio, no supo hacer daño.Por primera vez en varios años, los 'Blues' salieron al campo con una defensa de cinco jugadores, destinada a aguantar el chaparrón de jugar fuera de casa y tener oportunidades en la segunda mitad, cuando el partido podría abrirse más.La primera parte fue horrible, de las peores que se recuerdan, con una sola intervención de <b>Kepa Arrizabalaga</b> a remate de <b>Enzo Fernández</b> desde fuera del área. El <b>Arsenal </b>estaba contento con esta resolución porque no le hacía falta marcar y el <b>Chelsea</b>, con <b>Liam Delap </b>y <b>Joao Pedro</b> arriba, era incapaz de generar peligro.