Internacionales

El toque de atención de Hansi Flick pese a la victoria ante Albacete: "Tenemos que finalizar mejor las jugadas"

El entrenador azulgrana se fue satisfecho con el triunfo, pero afirma que sus jugadores deben estar más finos.

  • El toque de atención de Hansi Flick pese a la victoria ante Albacete: Tenemos que finalizar mejor las jugadas
2026-02-03

Hansi Flick analizó la ajustada victoria del Barcelona sobre Albacete en el Carlos Belmonte para avanzar a las semifinales de la Copa del Rey. El conjunto catalán está a dos partidos de intentar revalidar el título, pero el técnico alemán asegura que para conseguirlo sus pupilos deben ser más certeros de cara a la portería rival.

También habló sobre el estado de Ronald Araujo. El central uruguayo volvió a la titularidad portando el gafete de capitán, marcó uno de los tantos y Flick explica la decisión de sacarlo del encuentro.

Zidane pone condiciones para volver al Real Madrid: los dos fichajes y la venta de una figura

Eliminatoria

"Ha sido un encuentro duro. Hemos sufrido. El Albacete lo ha hecho muy bien. Hemos creado muchas ocasiones, pero debemos finalizar mejor. Ha sido un encuentro muy igualado, pero creo que merecemos la victoria".

Efectividad

"Tenemos que finalizar mejor las jugadas, con más convicción. Tenemos que mejorar. Jugamos el miércoles, el sábado y hoy. No podemos decir nada de la mentalidad ni de la actitud. Me ha gustado mi equipo. Estos partidos de Copa debemos ganarlos, y lo hemos hecho, y por eso estamos contentos".

Ronald Araujo

"Va paso a paso, eso es lo importante. El gol le ayudará a ganar confianza y a estar mejor con él mismo. Le apoyamos. Estamos con él. Lo está haciendo bien".

Cambio de Araujo

"Al final, estaba cansado. Hoy ha sido un día difícil porque no había jugado tanto. Pero hoy ha dado un paso más. Ha sido un gol importante para él y para nosotros".

Marc Bernal

"Estamos contentos con él. Debería jugar algo más rápido".

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Copa del Rey
|
Hansi Flick
|
Barcelona
|
Albacete
|