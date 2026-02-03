El toque de atención de Hansi Flick pese a la victoria ante Albacete: "Tenemos que finalizar mejor las jugadas"

<b>Eliminatoria </b>"Ha sido un encuentro duro. Hemos sufrido. El Albacete lo ha hecho muy bien. Hemos creado muchas ocasiones, pero debemos finalizar mejor. Ha sido un encuentro muy igualado, pero creo que merecemos la victoria". <b>Efectividad</b>"Tenemos que finalizar mejor las jugadas, con más convicción. Tenemos que mejorar. Jugamos el miércoles, el sábado y hoy. No podemos decir nada de la mentalidad ni de la actitud. Me ha gustado mi equipo. Estos partidos de Copa debemos ganarlos, y lo hemos hecho, y por eso estamos contentos". <b>Ronald Araujo</b>"Va paso a paso, eso es lo importante. El gol le ayudará a ganar confianza y a estar mejor con él mismo. Le apoyamos. Estamos con él. Lo está haciendo bien". <b>Cambio de Araujo </b>"Al final, estaba cansado. Hoy ha sido un día difícil porque no había jugado tanto. Pero hoy ha dado un paso más. Ha sido un gol importante para él y para nosotros". <b>Marc Bernal</b>"Estamos contentos con él. Debería jugar algo más rápido".