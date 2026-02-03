EN VIVO: Barcelona con cinco sorpresas; Flick confirma su alineación ante el Albacete por los cuartos de la Copa del Rey

La buena noticia para Flick es que el defensa Jules Koundé, que terminó el partido del domingo pasado con problemas físicos, se ha entrenado hoy con normalidad, por lo que podrá participar en la eliminatoria copera de cuartos de final.Sin embargo, el francés probablemente empiece en el banquillo, cediendo su puesto en el lateral derecho a Joao Cancelo. En el otro lateral, Gerard Martín podría dar descanso a Alejandro Balde.Otros titulares que podrían no salir de inicio en Albacete son Frenkie de Jong y Fermín López. Los canteranos Marc Bernal y Marc Casadó se perfilan como los futbolista que ocuparían el doble pivote.El técnico local, Alberto González, cuenta con las bajas del delantero Higinio, por lesión, y del central Pepe Sánchez, así como la de Lluís López, zaguero fichado en el mercado invernal, aunque en este caso por falta de ritmo, pues se encontraba sin equipo.En portería podría regresar Lizoain, portero de la Copa del Rey, aunque no es descartable que el preparador malagueño apueste por Mariño tras el buen estado de forma mostrado en la competición doméstica.González ha declarado este lunes que solo piensan "en hacer algo más grande que contra el Real Madrid" y que la "confianza" les hace "soñar" con superar la eliminatoria.