EN VIVO: Barcelona con cinco sorpresas; Flick confirma su alineación ante el Albacete por los cuartos de la Copa del Rey

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL ALBACETE VS BARCELONA | ALINEACIONES CONFIRMADAS | BARCELONA: Joan Garcia, Cancelo, Araujo, Eric Garcia, Gerard Martín; De Jong, Bernal; Lamine, Olmo, Rashford; Lewandowski -Cinco cambios en su alineación: En defensa, la entrada de Cancelo para dar descanso a Koundé estaba cantada. Araujo, titular por primera vez desde su regreso y Eric Garcia otra vez, el insustituible aunque ante los cántabros no jugó. Con Pedri en el centro del campo, Flick da entrada a Bernal. Olmo en la mediapunta dando descanso a Fermín. Rashford, de nuevo titular en la Copa en el extremo izquierdo y Lewandowski tomando la alternativa de Ferran Torres. Estos son los elegidos en Albacete: Lizoain; Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Javi Villar, Carlos Neva, Dani Bernabéu; Meléndez, Pacheco, Capi; Agus Medina, Puertas PREVIA | Avisado tras la sorprendente eliminación de Celta y Real Madrid en las rondas previas a manos del Albacete, el Barcelona visitará este martes el Carlos Belmonte con el objetivo de evitar una nueva machada del conjunto manchego en la Copa del Rey y sellar su pase a semifinales. El defensor del título camina sin sobresaltos en esta Copa, donde se ha deshecho sin excesivos apuros pero también sin lucimiento del Deportivo Guadalajara de la Primera RFEF (0-2) y del Racing de Santander, líder de Segunda División, también por 0-2.

Ahora, visita a domicilio a otro equipo de LaLiga Hypermotion, único cuartofinalista de Segunda, que está en racha. Cuenta sus partidos por victorias desde que eliminó al conjunto blanco y llega con buena dinámica en Liga, donde acumula cuatro jornadas sin perder ni encajar goles, con tres triunfos consecutivos además. El Barça no se fía del 'matagigantes' de esta Copa, y Hansi Flick, técnico del conjunto azulgrana, no especulará en exceso con el once titular. Puede permitírselo tras haberse clasificado directamente para octavos de final de la Liga de Campeones, lo que relaja sensiblemente el ya de por sí asfixiante calendario que afronta el conjunto catalán. Sin embargo, las lesiones no le dan tregua. En Albacete no podrá contar con el extremo Raphael Dias 'Raphinha', que estará una semana de baja por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y que se une en la enfermería al defensa Andreas Christensen y a los centrocampistas Pedro González 'Pedri' y Pablo Páez Gavira 'Gavi'. La plaza que Raphinha dejará vacante en el extremo izquierdo seguramente la ocupará Marcus Rashford, que volvió a marcar en Elche saliendo desde el banquillo y que ya lleva diez goles y doce asistencias esta temporada.

La buena noticia para Flick es que el defensa Jules Koundé, que terminó el partido del domingo pasado con problemas físicos, se ha entrenado hoy con normalidad, por lo que podrá participar en la eliminatoria copera de cuartos de final. Sin embargo, el francés probablemente empiece en el banquillo, cediendo su puesto en el lateral derecho a Joao Cancelo. En el otro lateral, Gerard Martín podría dar descanso a Alejandro Balde. Otros titulares que podrían no salir de inicio en Albacete son Frenkie de Jong y Fermín López. Los canteranos Marc Bernal y Marc Casadó se perfilan como los futbolista que ocuparían el doble pivote. El técnico local, Alberto González, cuenta con las bajas del delantero Higinio, por lesión, y del central Pepe Sánchez, así como la de Lluís López, zaguero fichado en el mercado invernal, aunque en este caso por falta de ritmo, pues se encontraba sin equipo. En portería podría regresar Lizoain, portero de la Copa del Rey, aunque no es descartable que el preparador malagueño apueste por Mariño tras el buen estado de forma mostrado en la competición doméstica. González ha declarado este lunes que solo piensan "en hacer algo más grande que contra el Real Madrid" y que la "confianza" les hace "soñar" con superar la eliminatoria.

Se espera otro lleno en el estadio albacetense para un choque que ha despertado pasiones en toda la provincia y que volverá a hacer vibrar a toda una ciudad, que se lanzará a las calles por la tarde para alentar a los suyos.

ALINEACIONES, HORA Y CANAL DÓNDE VER EL ALBACETE VS BARCELONA

- Alineaciones probables: Albacete: Lizoain; Lorenzo, Javi Moreno, Javi Villar, Vallejo, Neva, Pacheco, Ale Meléndez, Lazo, Puertas y Jefté. Barcelona: Joan García; Cancelo, Araujo, Eric García, Gerard Martín; Bernal, De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Rashford; y Lewandowski. Árbitro: José Luis Munuera (Comité Andaluz) Estadio: Estadio Carlos Belmonte Hora: 2:00 P.M Canal: ESPN US