Internacionales

Flick lo deja fuera: esta es la lista de convocados del Barcelona para enfrentar al Albacete en Copa del Rey

Hansi Flick ha dado su lista de convocados para afrontar la eliminatoria de Copa del Rey de cuartos de final frente al Albacete.

  • Flick lo deja fuera: esta es la lista de convocados del Barcelona para enfrentar al Albacete en Copa del Rey

    Hansi Flick ha dado su lista de convocados para afrontar la eliminatoria de Copa del Rey de cuartos de final frente al Albacete.

     Johan Raudales
2026-02-03

Los futbolistas disponibles del primer equipo del Barcelona han entrado en la convocatoria del técnico Hansi Flick para la eliminatoria a partido único de los cuartos de final de la Copa del Rey que este martes disputarán ante el Albacete en el Estadio Municipal Carlos Belmonte.

Los lesionados Raphael Dias 'Raphinha', que ayer se confirmó que estará diez días de baja por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha, Pedro González 'Pedri', Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen no forman parte de la expedición azulgrana para viajar a Albacete.

La decisión del Barcelona con el estadio Camp Nou para la final de Champions 2029 y Mundial 2030: "Aprobación de UEFA"

El centrocampista Tommy Marqués ha sido el único futbolista del filial que ha entrado en la lista de convocados para enfrentarse al duodécimo clasificado de LaLiga Hypermotion.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, ha presentado su lista de convocados para afrontar la eliminatoria de Copa del Rey de cuartos de final frente al Albacete.

Lista completa del Barcelona ante el Albacete

- Porteros: Joan García, Szczesny y Kochen.

- Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Koundé y Eric García.

- Centrocampistas: Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, De Jong, Marc Bernal y Tommy.

- Delanteros: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Agencia EFE

Raphinha
|
Hansi Flick
|
Barcelona
|