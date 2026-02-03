La decisión del Barcelona con el estadio Camp Nou para la final de Champions 2029 y Mundial 2030: "Aprobación de UEFA"

El Comité Ejecutivo de la <b>UEFA</b> designará a las federaciones anfitrionas de las ocho finales en septiembre de 2026 y el estadio del Barcelona competirá con el londinense de <b>Wembley.</b>Además de optar a la final de la Champions del 2029, el estadio ubicado en el barrio de Les Corts, cuyas obras de remodelación están previstas que finalicen antes de esta fecha, es una de la opciones que baraja la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para ser también la sede de la final del Mundial 2030 que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.