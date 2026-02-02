Barcelona lo sacó de sus planes, jugó solo dos partidos y recibe la peor noticia pensando en el Mundial 2026

El alemán <b>Marc-André ter Stegen</b>, portero del <b>Girona</b>, sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo durante el partido de La Liga española del pasado sábado contra el <b>Real Oviedo</b> y se someterá a pruebas médicas complementarias para determinar el alcance de la lesión, según ha anunciado este lunes el club rojiblanco.El internacional germano, cedido por el Barcelona hasta el final de la presente campaña, completó los 90 minutos en su segundo partido con el equipo entrenado por <b>Míchel Sánchez</b>.