Cristiano Ronaldo da duro golpe a Karim Benzema e impacta a todos con su decisión en el cierre del mercado de fichajes

"Cristiano está descontento con la gestión que el PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí) está haciendo con el Al Nassr, en comparación con el trato que se ha dado a sus rivales, también gestionados por el mismo fondo, especialmente en comparación con el Al Hilal".En los últimos días ha aparecido el interés de <b>Al Hilal </b>para hacerse con los servicios de Benzema. <b>Al Ittihad,</b> su actual equipo, ofreció al francés una renovación que no cumplió con sus expectativas y, L'Equipe, anunció que el galo estaría a punto de firmar por Al Hilal, el líder de la liga árabe que saca tres puntos al equipo de Cristiano, que es segundo. El fichaje de Benzema sería lo que provocó en <b>Cristiano</b> la decisión de presentarse hasta nuevo aviso a la<b> Liga de Arabia Saudita.</b>"Se queja de la falta de inversión en el club", indica A Bola. En el mercado, que está por finaliza, Al Nassr solo fichó a Haydeer Abdulkareem, un centrocampista de 21 años procedente de Irak.