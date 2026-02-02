Le puede costar la eliminatoria: el inesperado revés que recibió Barcelona para Albacete y la rotunda reacción de Flick

<b></b><br /><b>Raphinha</b> no se ha ejercitado este lunes junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y su ausencia se unirá a las ya conocidas de <b>Andreas Christensen, Pedro González 'Pedri' y Pablo Páez Gavira 'Gavi'.</b>Sí participó de la sesión el defensa <b>Jules Koundé</b>, que terminó el partido del domingo con problemas físicos, y se espera que el entrenador Hansi Flick dé más detalles sobre su estado este lunes en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.