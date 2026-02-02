Le puede costar la eliminatoria: el inesperado revés que recibió Barcelona para Albacete y la rotunda reacción de Flick

El delantero del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha' estará una semana de baja por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y se perderá el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey, este martes contra el Albacete, según ha anunciado este lunes el club azulgrana. El internacional brasileño completó la primera mitad del partido que el Barça ganó el domingo en el campo del Elche (1-3), pero fue sustituido al descanso por el inglés Marcus Rashford.

Raphinha no se ha ejercitado este lunes junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, y su ausencia se unirá a las ya conocidas de Andreas Christensen, Pedro González 'Pedri' y Pablo Páez Gavira 'Gavi'. Sí participó de la sesión el defensa Jules Koundé, que terminó el partido del domingo con problemas físicos, y se espera que el entrenador Hansi Flick dé más detalles sobre su estado este lunes en la rueda de prensa posterior al entrenamiento.

La reacción de Hansi Flick sobre el caso de Raphinha

Flick ha admitido estar "descontento" con los problemas físicos que viene arrastrado esta temporada Raphinha, uno de los futbolistas con más ascendencia en su plantilla. "Rapha es un jugador importante para nosotros y no es una situación agradable. Hemos de ver qué tenemos que cambiar nosotros y que tiene que cambiar él. Ya hemos hablado de esto y seguiremos hablando los próximos días, porque ahora empieza la fase importante de la temporada y necesitamos que todos los jugadores estén disponibles", ha explicado. La plaza que Raphinha dejará vacante en el extremo izquierdo en el Carlos Belmonte seguramente la ocupara Marcus Rashford, que volvió a marcar en Elche saliendo desde el banquillo y que ya lleva diez goles y doce asistencias esta temporada.