Pichichi LaLiga: Mbappé se aleja del sorprevio segundo lugar y Ferran se sostiene en la tabla de goleadores

Real Madrid ganó en la jornada 22 de la Liga Española y Kylian Mbappé fue parte de los goleadores de la Casa Blanca.

    Kylian Mbappé sigue sumando goles en la temporada en la Liga Española.

     Kevyn Oseguera
2026-02-01

Un gol de penalti del francés Kylian Mbappé en el último minuto del tiempo añadido de la segunda parte permitió al Real Madrid ganar este domingo al Rayo Vallecano por 2-1, en el estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports.

El Rayo Vallecano jugó los últimos diecinueve minutos con uno menos tras la expulsión por roja directa del centrocampista senegalés Pathé Ciss tras una dura entrada sobre Dani Ceballos, aunque terminó jugando con nueve tras ver dos cartulinas amarillas Pep Chavarría en la última jugada del partido.

Real Madrid toma oxígeno y Barcelona no recibe la noticia que esperaba: así está la tabla de posiciones de la Liga Española

Con este resultado el Real Madrid se mantiene segundo con 54 puntos, a uno del líder, el Barcelona, y el Rayo Vallecano, con 22, sigue uno por encima del descenso a la espera de lo que hagan Getafe y Real Mallorca en sus respectivos encuentros ante Celta de Vigo y Sevilla.

Ahora bien, el Pichichi lo sigue dominando Mbappé a placer, el francés ya suma 22 tantos con el que marcó al Rayo Vallencano y sigue viendo de lejos a todos en la cima.

El sorpresivo segundo lugar es Vedat Muriqi quien suma 14 en la temporada con el Mallorca. El lunes visitan al Sevilla y el delantero puede recortar distancia y alejarse más de Ferran Torres que es el tercero con 12.

Laporta no se contuvo: "Me alegro de que la jueza le haya dado con la puerta en las narices al Real Madrid"


El atacante del Barcelona está teniendo una gran campaña siendo el mejor del conjunto culé. Ante el Elche marcó en la victoria 1-3 y está siendo muy importante para Hansi Flick.

Tabla de goleadores de la Liga Española

