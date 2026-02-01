Nadie puede con Carrick: Manchester United vive una tarde mágica en Old Trafford gracias a un gol en el 95'

Casemiro, una vez anunciada su salida del Manchester United, está empeñado en irse por todo lo alto y firmó un partidazo, con gol y asistencia, en el tercer triunfo consecutivo de su equipo, que dejó escapar una renta de 2-0 contra el Fulham y encontró la victoria en el minuto 95, en el otrora 'Ferguson time', gracias a un milagro de Benjamin Sesko. El centrocampista brasileño, que no continuará en el club cuando venza su contrato en junio, fue el hombre del partido en la victoria contra el Fulham (3-2) que confirma el buen momento que atraviesan los de Michael Carrick. Desde que llegó el técnico inglés, tres partidos y tres victorias.

En los 75 minutos que estuvo Casemiro en el campo, marcó un gol, el primero, con un cabezazo tras una acción a balón parado, y le entregó el segundo a Matheus Cunha con un pase a lo 'Laudrup', sin mirar. El 1-0 fue curioso porque surgió de un penalti que pitó el colegiado de Jorge Cuenca a Cunha. El VAR revisó la acción y determinó que no era pena máxima porque el agarrón del central español había sido fuera del área. En esa falta, Bruno Fernandes colgó la pelota y Casemiro se elevó por encima de todos para hacer su quinto gol en liga. Está a un solo tanto de su temporada más productiva, la 2020-2021, cuando aún jugaba en el Real Madrid. En la segunda mitad y cuando más apretaba el Fulham, Casemiro se sacó de la chistera una pase desde la frontal que recordó al mejor Michael Laudrup. Mirando al tendido, el brasileño jugó para Cunha, que fusiló a Bernd Leno para doblar la renta de los 'Reds Devils'. Minutos después, el Fulham pudo meterse en el partido por medio de Cuenca. El central convirtió su primer gol con la camiseta del Fulham al aprovechar un rechace de Lammens, pero el VAR encontró un fuera de juego en el inicio de la jugada y dejó al español con la miel en los labios.