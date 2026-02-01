Nadie puede con Carrick: Manchester United vive una tarde mágica en Old Trafford gracias a un gol en el 95'

Casemiro, una vez anunciada su salida del Manchester United, está empeñado en irse por todo lo alto y firmó un partidazo, con gol y asistencia, en el tercer triunfo consecutivo de su equipo, que dejó escapar una renta de 2-0 contra el Fulham y encontró la victoria en el minuto 95, en el otrora 'Ferguson time', gracias a un milagro de Benjamin Sesko.El centrocampista brasileño, que no continuará en el club cuando venza su contrato en junio, fue el hombre del partido en la victoria contra el Fulham (3-2) que confirma el buen momento que atraviesan los de Michael Carrick. Desde que llegó el técnico inglés, tres partidos y tres victorias.