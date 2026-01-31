Laporta no se contuvo: "Me alegro de que la jueza le haya dado con la puerta en las narices al Real Madrid"

El presidente del <b>FC Barcelona</b>, <b>Joan Laporta</b>, ha celebrado la decisión del juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que investiga el 'caso Negreira' de desestimar la petición del<b> Real Madrid</b> de tener acceso a las auditorías e informes de económicos sobre la entidad azulgrana entre los años 2010 y 2021."El Barça nunca ha alterado la competición intentando obtener favoritismos o ventajas arbitrales. Me alegro de que la jueza le haya dado con la puerta en las narices al Real Madrid y le haya dicho que para obtener información del Barça ese no es el sistema", aseguró <b>Laporta </b>en declaraciones a los periodistas antes de comer con la directiva del <b>Elche</b>, rival del cuadro catalán este sábado.