Kervin Arriaga en el olvido: Levante saca un punto valioso ante el Atlético de Madrid y así queda la tabla por el no descenso

El Levante y el Atlético de Madrid no pasaron del empate a cero en el Ciutat de València este sábado en un partido en el que apenas hubo ocasiones claras de gol y que estuvo marcado por el fuerte golpe que sufrieron en la cabeza el central ‘granota’ Matías Moreno y el delantero rojiblanco Alexander Sorloth en la primera parte. Con seis cambios en su alineación, el Atlético de Madrid tardó apenas dos minutos en llevar peligro con un remate de cabeza de Nico González a la salida de un córner que sacó el portero levantinista Mathew Ryan.

El Atlético dominó por completo la posesión, aunque no pudo traducirlo en más peligro ante un Levante que se sentía cómodo defendiendo y tratando de salir a la contra. En la primera llegada ‘granota’ se produjo la noticia del partido. En el minuto 23, un balón por alto tras un saque de esquina lo atacaron Sorloth y Moreno en lo que terminó con un choque de cabezas fortísimo. Los dos acabaron tendidos sobre el césped y tuvieron que abandonar el campo. Sorloth tuvo que hacerlo en camilla y fue trasladado a un centro hospitalario al sufrir un “traumatismo que le provocó una fuerte herida incisocontusa”, tal y como informó el club madrileño. Moreno salió por su propio pie y acompañado del cuerpo médico del Levante hacia los vestuarios. En su lugar entraron Julián Álvarez y Manu Sánchez, respectivamente. Tras el susto, el guion no cambió demasiado. El Levante firmó una nueva llegada con un disparo de Kareem Tunde, pero cruzó en exceso el balón y terminó saliendo por la línea de banda. El aviso no cambió al Atlético, que continuó dominando sin peligro a pesar de la oportunidad que encontró González dentro del área antes del descanso con un disparo que también salió desviado. La segunda parte comenzó con otro contratiempo para el Atlético de Madrid en forma de lesión. A los cinco minutos de la reanudación, el centrocampista Pablo Barrios se tiró al césped y tuvo que ser sustituido por Koke. Además, el Levante había cambiado su cara y empezaba a generar problemas gracias a su presión alta.