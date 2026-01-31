Arsenal se acuerda de ganar en la Premier y propina goleada fuera de casa para seguir en la cima

El Arsenal volvió este sábado a la senda de la victoria en la Premier League y goleó por 0-4 al Leeds United para mantenerse en el liderato con una ventaja de siete puntos respecto a Manchester City y Aston Villa, que tienen un partido menos Los de Mikel Arteta, que habían tropezado en los últimos tres partidos ligueros con dos empates y una derrota, consiguieron una victoria importantísima para seguir soñando con un título que no ganan desde la temporada 2003-2004.

Tardó el Arsenal en meterse al partido y en los primeros 20 minutos no pudieron crear ocasiones ni conseguir batir la muralla defensiva del Leeds, que planteó un partido muy físico y con las líneas muy juntas en su estadio. El único peligro llegó con las acciones a balón parado, en las que el equipo londinense ha demostrado gran poderío durante toda la temporada y que iban a ser claves en el duelo. Precisamente, tras un saque de esquina llegó el primer gol después de un despeje de Karl Darlow y un centro preciso de Noni Madueke, titular ante la baja de última hora de Bukayo Saka, que remató Martín Zubimendi a la red. El español inauguró el marcador y desatascó el partido ya que a partir de ese momento la visita dominó y controló todas las facetas del juego.

Apenas siete minutos después llegó el segundo tras un córner cerrado de Noni Madueke que Darlow introdujo en su propia portería al no poder despejar. Al comienzo de la segunda mitad, los locales firmaron su primer y único tiro a puerta, pero el remate de cabeza de Pascal Struijk salió muy centrado. El Arsenal evitó esfuerzos y llevó el partido a su terreno dominando la posesión y evitando cualquier atisbo de oportunidad para los locales. En el 69' aumentaron diferencias por medio del Gyokeres, uno de los fichajes estrella del mercado veraniego que estaba siendo cuestionado en las últimas semanas por su falta de gol. El sueco, que anotó su sexto tanto en la competición, aprovechó un centro de Gabriel Martinelli desde la derecha para zafarse de su defensor y mandar el balón a la red.