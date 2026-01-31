Arsenal se acuerda de ganar en la Premier y propina goleada fuera de casa para seguir en la cima

Tardó el <b>Arsenal </b>en meterse al partido y en los primeros 20 minutos no pudieron crear ocasiones ni conseguir batir la muralla defensiva del <b>Leeds</b>, que planteó un partido muy físico y con las líneas muy juntas en su estadio. El único peligro llegó con las acciones a balón parado, en las que el equipo londinense ha demostrado gran poderío durante toda la temporada y que iban a ser claves en el duelo.Precisamente, tras un saque de esquina llegó el primer gol después de un despeje de<b> Karl Darlow</b> y un centro preciso de <b>Noni Madueke</b>, titular ante la baja de última hora de <b>Bukayo Saka</b>, que remató <b>Martín Zubimendi </b>a la red.El español inauguró el marcador y desatascó el partido ya que a partir de ese momento la visita dominó y controló todas las facetas del juego.