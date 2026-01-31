Ter Stegen sufre su primera derrota con el Girona frente al peor equipo de la Liga Española

Minuto 64 y primeros cambios de <b>Oviedo</b>, con el debut del argentino <b>Thiago Fernández </b>y la entrada de<b> Santi Cazorla</b>, que un mes después volvió a tener minutos en el Tartiere. <b>Míchel</b>, por su parte, apostó por un triple cambio, con <b>Rincón</b>, <b>Witsel </b>y <b>Echeverri </b>entrando por <b>Arnau</b>, <b>Iván Martín </b>y <b>Bryan Gil</b>.Y fue precisamente<b> Santi Cazorla </b>el que comenzó la acción del 1-0, asociándose con <b>Javi López</b>, permitiendo que el lateral centrase con espacio para que después <b>Thiago Fernández</b>, dentro del área, diese el pase de la muerte que<b> Ilyas Chaira</b> aprovechó para batir a<b> Ter Stegen</b>.No la está pasando nada bien el portero alemán esta temporada, que tuvo que salir cedido del <b>Barcelona </b>en busca de minutos, tras superar su lesión. Esta tarde encajó su segundo tanto desde que debutó el pasado lunes con el cuadro albirrojo en el empate contra <b>Getafe </b>(1-1).Mientras tanto, <b>Aarón Escandell</b> ejerció una vez más de salvador, sacando una gran mano en una falta lateral de<b> Tsygankov</b>, no hubo tiempo para más y el <b>Oviedo </b>volvió a ganar tras 14 jornadas sin conseguirlo.