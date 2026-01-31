La petición de Arbeloa al madridismo y 'responde' a Mbappé: "No es tiempo para el desencanto ni para la euforia"

Tras el desastre en la Champions League, el <b>Real Madrid</b> vuelve a LaLiga este domingo para enfrentar al <b>Rayo </b>en el Bernabéu. <b>Álvaro Arbeloa </b>habló ante los medios de comunicación sobre el partido y reiteró que sigue trabajando para encontrar la "constancia" en el equipo.El DT español espera el respaldo de la afición como lo fue contra el <b>Mónaco </b>y fue consultado sobre las declaraciones de <b>Kylian Mbappé</b>, quien aseguró que al grupo le falta más actitud que calidad o táctica, luego de la derrota en Lisboa.