La petición de Arbeloa al madridismo y 'responde' a Mbappé: "No es tiempo para el desencanto ni para la euforia"

El DT español espera el respaldo de la afición como lo fue contra el Mónaco y fue consultado sobre las declaraciones de Kylian Mbappé , quien aseguró que al grupo le falta más actitud que calidad o táctica, luego de la derrota en Lisboa.

Tras el desastre en la Champions League, el Real Madrid vuelve a LaLiga este domingo para enfrentar al Rayo en el Bernabéu. Álvaro Arbeloa habló ante los medios de comunicación sobre el partido y reiteró que sigue trabajando para encontrar la "constancia" en el equipo.

Partido ante el Rayo

"Es un equipo incómodo, todo el mundo conoce la identidad del Rayo Vallecano. Queremos los tres puntos".

Ambiente del Bernabéu

"Espero un Bernabéu que esté con el equipo. Siempre le pido su apoyo porque somos más fuertes. Nuestro objetivo es ganar el domingo y seguir peleando en LaLiga. Los necesitamos, como en el día del Mónaco, que estuvimos unidos".

Carvajal y Ceballos

"Con Carvajal, mi objetivo principal es que pueda tener continuidad, algo más despacio de lo que iría yo. Que no recaiga. Pero poco a poco y con paciencia. La exigencia es máxima en cada partido. Lo veo cada vez mejor y sabiendo que necesitamos tiempo para ver al Carva de su mejor nivel. Con Ceballos igual. Sabemos sus cualidades, es un perfil necesario y seguro que será importante".

Vinicius y los intocables

"Entiendo los debates, pero quiero tener a los mejores dentro del campo. Cuantos más minutos puedan estar, mejor. Lo vimos ante el Villarreal con el gol de Mbappé en una gran jugada de Vinicius. Desequilibran cada partido y los aficionados querrán que sus jugadores estén en el campo. Están entre los 10 mejores y tienen mi confianza".

¿Comparte las palabras de Mbappé, le falta actitud al equipo?

"Estamos trabajando para encontrar la constancia que queremos en en el juego y en todos los niveles. Ahora mismo ni es tiempo para el desencanto ni es tiempo para la euforia, es tiempo para el trabajo, solo eso".