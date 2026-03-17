Neymar se pronuncia tras no ser convocado por Ancelotti: "Voy a hablar porque no puedo quedarme callado..."

Neymar dijo sentirse "molesto" y "triste" por no haber sido convocado por el técnico Carlo Ancelotti para los amistosos que disputará Brasil contra Francia y Croacia, pero se mostró esperanzado en que hará parte de la 'Canarinha' para el Mundial. "Voy a hablar porque no puedo quedarme callado. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado, pero la concentración sigue siendo la misma: día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido", expresó Neymar a MadHouseTV al finalizar un partido en la Kings League.

La estrella del Santos señaló que el sueño esta vivo porque aún queda una última convocatoria. "Lograremos nuestro objetivo", aseguró. Durante la lista para los últimos amistosos que jugará Brasil antes del Mundial, Ancelotti afirmó que Neymar aún no está al 100% de su condición física, pese a que muestra sus cualidades técnicas en cada partido con el Santos y que por ese motivo no lo puede llamar para los duelos de preparación. El seleccionador aseguró que no descarta convocar a Neymar para el Mundial 2026, pero para ello tiene que mostrar que está en su mejor nivel físico.