Neymar se pronuncia tras no ser convocado por Ancelotti: "Voy a hablar porque no puedo quedarme callado..."

La estrella del <b>Santos </b>señaló que el sueño esta vivo porque aún queda una última convocatoria. "Lograremos nuestro objetivo", aseguró.Durante la lista para los últimos amistosos que jugará <b>Brasil </b>antes del Mundial, <b>Ancelotti </b>afirmó que <b>Neymar </b>aún no está al 100% de su condición física, pese a que muestra sus cualidades técnicas en cada partido con el <b>Santos </b>y que por ese motivo no lo puede llamar para los duelos de preparación.El seleccionador aseguró que no descarta convocar a <b>Neymar </b>para el Mundial 2026, pero para ello tiene que mostrar que está en su mejor nivel físico.