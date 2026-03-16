Ancelotti no quiere a Neymar y al que convocó por primera vez: Brasil confirma su última lista previo al Mundial 2026

<b>Porteros</b>: Alisson (Liverpool-GBR), Bento (Al-Nassr-KSA) y Ederson (Fenerbahçe-TUR).<b>Defensas</b>: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus-ITA), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit-RUS), Gabriel Magalhaes (Arsenal-GBR), Ibáñez (Al-Ahli-KSA), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG-FRA) y Wesley (Roma-ITA).<b>Centrocampistas</b>: Andrey Santos (Chelsea-GBR) Casemiro (Manchester United-GBR), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Itthad-KSA) y Gabriel Sara (Galatasaray-TUR).<b>Delanteros</b>: Endrick (Lyon-FRA), Gabriel Martinelli (Arsenal-GBR), Igor Thiago (Brentford-GBR), Joao Pedro (Chelsea-GBR), Luiz Henrique (Zenit-RUS), Matheus Cunha (Manchester United-GBR), Raphinha (Barcelona-ESP), Rayan (Bournemouth-GBR) y Vinícius Junior (Real Madrid-ESP).