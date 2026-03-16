Ancelotti revela por qué el Real Madrid cambió y si pasará del City: "Tiene que entrar una nueva generación..."

<b>-Pero en dos meses ya la gente va a pedir la sexta...</b>La están pidiendo desde hace mucho tiempo. Esto no es solo un objetivo, es también una motivación.<b>-¿Se nota un poco esa presión en la calle y en la vida cotidiana?</b>La gente me recibe muy bien aquí, soy muy respetado y aquí me quieren mucho. El ambiente en Brasil es un ambiente de fútbol, muy apasionado, la gente está muy unida al fútbol. Es un pueblo feliz, alegre, buenas personas.<b>¿Tuvo alguna duda antes de firmar por Brasil?</b>No dudé. La verdad es que la vieja escuela brasileña ha reaccionado un poco a los entrenadores extranjeros, pero como he dicho el recibimiento ha sido fantástico por parte de todo el mundo. Tengo muy buena relación con los entrenadores que trabajan aquí, por ejemplo en Palmeiras, Flamengo o en Bahía. Hablo mucho con ellos porque creo que me pueden ayudar a buscar jugadores ya que muchos están en Europa, pero otros están jugando aquí.<b>La sede de la CBF es como Valdebebas, aquí te van recibiendo leyendas y leyendas. A nosotros nos ha recibido Claudio Branco.</b>Algo muy parecido, la historia es muy importante. En el Madrid, la historia está cada día en Valdebebas. Ves a Di Stéfano, Puskas, Sergio Ramos, Casillas o Ronaldo. Aquí es igual, Pelé está dentro de esta casa todos los días, igual que Zico, Romario y todas las grandes leyendas del fútbol brasileño.<b>Usted ha entrenado a algunos de los mejores del mundo, pero hablando de brasileños únicamente nos saldría una selección campeona del Mundo.</b>Sí. En la portería podría poner a Dida. Cafú en la derecha, Militão o Thiago Silva como centrales y Marcelo en la izquierda. En el medio Casemiro, Kaká... alguno olvido seguro. En derecha a Rodrygo o donde el quiera, en la izquierda Vinicius y arriba tengo muchas dudas: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho... hay muchos.<b>Ahora mismo está en la antesala de una lista casi definitiva para el Mundial.</b>Hacer la lista no es sencillo porque hay muchas opciones, sobre todo en ataque porque tenemos muchas opciones. Un poco menos en el mediocampo o en los laterales, pero hay posibilidad de elegir bien a los jugadores que jugarán los próximos amistosos y la Copa del Mundo.<b>-Hemos venido también para conmemorar los 25 años de Radio MARCA. ¿Se acuerda qué hacía en 2001?</b>En 2001 me habían echado de la Juventus y estaba de vacaciones esperando al Milan<b>-¿Aquella etapa fue seguramente una de las que más enseñanzas le dejó?</b>Hablar con los entrenadores, aquí es bastante común que echen a los entrenadores. A veces, te echan incluso cuando estás haciendo un buen trabajo. Me afectó mucho en lo personal porque cuando te echan por primera vez te afecta más. La última vez fue en Nápoles en 2020 y ya lo tomas como parte del trabajo. Cuando tú pierdes la confianza con el club, hay que irse.