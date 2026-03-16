Ancelotti revela por qué el Real Madrid cambió y si pasará del City: "Tiene que entrar una nueva generación..."

Carlo Ancelotti, actual entrenador de la selección de Brasil, se ha tomado el tiempo de hablar con Diario Marca para revelar cosas muy interesantes. Además, Ancelotti repasó sus primeros meses en Brasil, su relación con el Real Madrid, su contacto con los jugadores del club blanco, la evolución del fútbol en las últimas décadas y su visión sobre futbolistas como Vinicius o Valverde.

ENTREVISTA COMPLETA CON ANCELOTTI HECHA POR MARCA

-Hay más colorido que en Valdebebas, el espíritu brasileño es muy diferente al de Madrid. El despacho de Valdebebas era mucho más amplio, pero diferente. Aquí hay muchos colores, mucha alegría. -Estaba pensando que uno sale del Madrid y después de ganar la Champions que usted ha ganado y solo podía venir a Brasil. Sí, yo creo que sí. No tenía la idea de ir a otro club después del Madrid. La oportunidad del equipo nacional de Brasil salió hace dos años y después renuevo con el Madrid, pero el año pasado pensamos que era el momento de salir y hora estoy contento. -Yo le veo buena cara, le veo más guapo. Sí. -No sé si menos preocupado... Ahora menos estrés, seguro. -¿Menos estrés? Menos estrés porque no hay muchos partidos, es más un trabajo de observación. No hay que preparar entrenamiento todos los días, es un trabajo diferente, con mucha más pausa, pero es un trabajo interesante y hay que ver a los jugadores... Brasil tiene por lo menos 70 que pueden estar en el equipo nacional y hacer una evaluación de todos no es tan sencillo.

-Pero en dos meses ya la gente va a pedir la sexta... La están pidiendo desde hace mucho tiempo. Esto no es solo un objetivo, es también una motivación. -¿Se nota un poco esa presión en la calle y en la vida cotidiana? La gente me recibe muy bien aquí, soy muy respetado y aquí me quieren mucho. El ambiente en Brasil es un ambiente de fútbol, muy apasionado, la gente está muy unida al fútbol. Es un pueblo feliz, alegre, buenas personas. ¿Tuvo alguna duda antes de firmar por Brasil? No dudé. La verdad es que la vieja escuela brasileña ha reaccionado un poco a los entrenadores extranjeros, pero como he dicho el recibimiento ha sido fantástico por parte de todo el mundo. Tengo muy buena relación con los entrenadores que trabajan aquí, por ejemplo en Palmeiras, Flamengo o en Bahía. Hablo mucho con ellos porque creo que me pueden ayudar a buscar jugadores ya que muchos están en Europa, pero otros están jugando aquí. La sede de la CBF es como Valdebebas, aquí te van recibiendo leyendas y leyendas. A nosotros nos ha recibido Claudio Branco. Algo muy parecido, la historia es muy importante. En el Madrid, la historia está cada día en Valdebebas. Ves a Di Stéfano, Puskas, Sergio Ramos, Casillas o Ronaldo. Aquí es igual, Pelé está dentro de esta casa todos los días, igual que Zico, Romario y todas las grandes leyendas del fútbol brasileño. Usted ha entrenado a algunos de los mejores del mundo, pero hablando de brasileños únicamente nos saldría una selección campeona del Mundo. Sí. En la portería podría poner a Dida. Cafú en la derecha, Militão o Thiago Silva como centrales y Marcelo en la izquierda. En el medio Casemiro, Kaká... alguno olvido seguro. En derecha a Rodrygo o donde el quiera, en la izquierda Vinicius y arriba tengo muchas dudas: Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho... hay muchos. Ahora mismo está en la antesala de una lista casi definitiva para el Mundial. Hacer la lista no es sencillo porque hay muchas opciones, sobre todo en ataque porque tenemos muchas opciones. Un poco menos en el mediocampo o en los laterales, pero hay posibilidad de elegir bien a los jugadores que jugarán los próximos amistosos y la Copa del Mundo. -Hemos venido también para conmemorar los 25 años de Radio MARCA. ¿Se acuerda qué hacía en 2001? En 2001 me habían echado de la Juventus y estaba de vacaciones esperando al Milan -¿Aquella etapa fue seguramente una de las que más enseñanzas le dejó? Hablar con los entrenadores, aquí es bastante común que echen a los entrenadores. A veces, te echan incluso cuando estás haciendo un buen trabajo. Me afectó mucho en lo personal porque cuando te echan por primera vez te afecta más. La última vez fue en Nápoles en 2020 y ya lo tomas como parte del trabajo. Cuando tú pierdes la confianza con el club, hay que irse.

-¿Ha cambiado mucho el fútbol en estos 25 años? Muchísimo. Increíble cómo ha cambiado. -¿Para mejor o para peor? No sé si para mejor o para peor. A nivel ambiental, seguramente ha mejorado. Mejores estadios, mejores campos, mejor arbitraje gracias a la tecnología. Ha mejorado la intensidad, pero más intensidad no siempre significa más espectáculo. Creo que el talento tiene más dificultad hoy para mostrarse que hace 20 años. -¿Echa algo de menos del Madrid y de Madrid? Vivo tranquilamente porque cada momento tiene su etapa. Tengo recuerdos fantásticos del muy largo período en el Madrid y un cariño extraordinario por el club y por la gente que trabaja allí. Ahora estoy en otro proyecto y lo vivo con la misma intensidad. Cuando el Madrid juega un partido estoy pendiente, no solo para ver a los brasileños, también para ver al Madrid y ayudar a que gane. -¿Usa el teléfono para hablar con gente del Madrid? Sí, a veces. Después del partido contra el Manchester City felicité al club y al presidente. Hablo también con los jugadores. El otro día hablé con Rodrygo para ver cómo estaba. Tengo contacto, sí. -¿Ha entendido por qué aquel Madrid tan perfecto cambió tanto después? El fútbol cambia con pocas cosas y con eso cambia la química. No es solo a nivel ambiental, no es solo cambiar a Kroos por Mbappé. Ese mismo año sale Nacho, Carvajal se lesiona y Modric juega menos. La vieja generación que había creado un ambiente fantástico en el vestuario, ya no está y tiene que entrar una nueva generación de futbolistas que tiene que meter carácter, personalidad y ejemplo. Eso no se hace con un clic, necesita tiempo. La llegada de Mbappé coincidió con dos salidas importantes como la de Kroos y Nacho, un ambiente diferente. Mbappé lo hizo fantásticamente, haciendo 50 goles más o menos y el equipo tuvo dificultades para conquistar títulos porque el fútbol son pequeños detalles y cuando cambias algo, no siempre puede salir bien. -Ahora tiene que hacer justo lo contrario con Brasil, que lo ha intentado con diferentes seleccionadores y ahora necesita hacer ese clic. Sí, totalmente. La dificultad tiene que ser una motivación para hacerlo mejor. La sensación que tengo es que hay un ambiente preparado para ganar. Hay una presión muy grande, es verdad, pero también un cariño increíble por el equipo nacional. Aquí cuando juega el equipo nacional, se para todo el mundo, no es el mismo ambiente que en Europa. Yo creo que en Europa, los equipos nacionales han perdido fuerza con el calendario que hay con competiciones como la Champions League. En Brasil, el equipo más importante es la selección y para los jugadores es muy especial vestir la camiseta. Eso es bueno, pero también hay un exceso de presión para el futbolista. Un error en un amistoso aquí te castiga y lo quiero tratar con ellos para no meterse tanta presión.

-Usted siempre ha sido muy de refranes. Sí, me gustan. Hay uno que dice que las prisas son malas consejeras. Hay otro que me gusta mucho: “El trabajo y el sacrificio ganan al talento solo cuando el talento no tiene trabajo y sacrificio". -¿Encuentra muy diferente a los brasileños del Madrid cuando están en la selección? ¿Vinicius, Rodrygo y Militao son los mismos? Lo que cambia es el ambiente del vestuario. En un club hay jugadores de muchas nacionalidades, aquí tienes 25 brasileños con el mismo idioma y la misma cultura. La comunicación es más directa y continua. La dificultad que tiene un club es incorporar todo esto y la tendencia es separar el grupo, pero es totalmente normal. -¿Puede volver Vinicius a dominar el fútbol mundial? R. Vinicius nunca ha fallado en los partidos importantes. No recuerdo una semifinal o unos cuartos donde Vini haya fallado. Puede ser que Vinicius se enfadase en Valencia y se saliese del partido, pero en los partidos importantes nunca lo ha hecho. Estoy convencido de que va a hacer un gran Mundial si está en la convocatoria. -¿Le ha ayudado esta etapa a entenderlo mejor? Vinicius es brasileño, tiene el carácter de un brasileño. El brasileño es una persona con alegría, muy humilde, todavía no he encontrado una persona arrogante ni en la CBF ni en ninguna de las personas brasileñas que conozco. Vinicius es humilde, alegría y con un talento extraordinario.