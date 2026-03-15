Barcelona receta goleada y le da donde más le duele al Madrid: la tabla de España tras el triplete de Raphinha

Raphinha anotó un triplete, Dani Olmo se sumó a la fiesta y Cancelo hizo un golazo en la paliza descomunal que los sigue poniendo de líder antes de enfrentar al Newcastle por la Champions League.

¡EL LÍDER NO AFLOJA! Barcelona ha recetado una goleada (5-2) de escándalo al Sevilla por la fecha 28 de LaLiga de España.

Con este resultado, el Barcelona llega a 70 puntos y se aleja a cuatro del Real Madrid, quien goleó 4-1 al Elche en el Santiago Bernabéu. La próxima fecha del equipo azulgrana será ante el complicado Rayo Vallecano, mientras que el equipo blanco jugará frente al Atlético de Madrid.

Ambos equipos llegarán a esa fecha después de lo que pase en Champions League. Los colchoneros son terceros con 57 unidades y Villarreal le sigue con 55.

En la parte baja se encuentran el Real Oviedo con 21 puntos, Levante de Kervin Arriga con 22, Elche con 26. Estos serían los equipos actualmente que descenderían.

Pero se encuentran cerca el Rayo y Sevilla con 31 que son 15° y 16°, respectivamente. Mientras que Mallorca y Alavés están con 28 unidades.