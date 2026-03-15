Internacionales

Barcelona receta goleada y le da donde más le duele al Madrid: la tabla de España tras el triplete de Raphinha

Así queda la tabla de posiciones tras la paliza 5-2 del Barcelona ante Sevilla con triplete de Raphinha

  • Barcelona receta goleada y le da donde más le duele al Madrid: la tabla de España tras el triplete de Raphinha

    Así queda la tabla de posiciones tras la paliza 5-2 del Barcelona ante Sevilla con triplete de Raphinha

     Johan Raudales
2026-03-15

¡EL LÍDER NO AFLOJA! Barcelona ha recetado una goleada (5-2) de escándalo al Sevilla por la fecha 28 de LaLiga de España.

Raphinha anotó un triplete, Dani Olmo se sumó a la fiesta y Cancelo hizo un golazo en la paliza descomunal que los sigue poniendo de líder antes de enfrentar al Newcastle por la Champions League.

¡Fiesta azulgrana! Barcelona le propinó paliza al Sevilla en el regreso de Gavi; Raphinha hizo tres goles

Con este resultado, el Barcelona llega a 70 puntos y se aleja a cuatro del Real Madrid, quien goleó 4-1 al Elche en el Santiago Bernabéu. La próxima fecha del equipo azulgrana será ante el complicado Rayo Vallecano, mientras que el equipo blanco jugará frente al Atlético de Madrid.

Ambos equipos llegarán a esa fecha después de lo que pase en Champions League. Los colchoneros son terceros con 57 unidades y Villarreal le sigue con 55.

En la parte baja se encuentran el Real Oviedo con 21 puntos, Levante de Kervin Arriga con 22, Elche con 26. Estos serían los equipos actualmente que descenderían.

Pero se encuentran cerca el Rayo y Sevilla con 31 que son 15° y 16°, respectivamente. Mientras que Mallorca y Alavés están con 28 unidades.

TABLA DE POSICIONES DE LALIGA DE ESPAÑA

Unirme al canal de noticias
Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
Barcelona
|
Real Madrid
|