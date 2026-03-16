Guardiola recuerda su mejor remontada y lo que dijo del Real Madrid: "Quizás me preguntas eso porque soy del Barça"

<b>Regreso de Mbappé en el Madrid</b>"No sé cómo afectará. Si Mbappé juega, mejor para ellos. Lo veremos mañana".<br /><b>Mensaje especial a la plantilla</b>"Pocas cosas que decir, es una final. Hay que hacer un partido perfecto para dar la vuelta. Ya somos mayorcitos todos".<b>Gestión del fracaso en el deporte</b>"Lo importante es no creer que es un fracaso. En el deporte, puedes hacer las cosas bien, intentar mejorar e intentarlo de nuevo la temporada siguiente. Todo surge del trabajo duro, la dedicación y el amor por tu deporte; no hay ningún equipo en el mundo que gane siempre. Hay ocasiones en las que puedes ser extraordinario. En el deporte se pierde más de lo que se gana, ¿cuánto tiempo vas a pasar pensando en ello? Hay muchas cosas más importantes ocurriendo en el mundo que pensar en eso. El Madrid ha ganado 15 (Champions), pero ha jugado 100, ¿es eso un fracaso? Han perdido más de las que han ganado. Quizás me preguntas esto porque soy del Barça".