Guardiola recuerda su mejor remontada y lo que dijo del Real Madrid: "Quizás me preguntas eso porque soy del Barça"

Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación para hablar sobre la vuelta que afrontará este martes su Manchester City ante Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. El entrenador catalán explica por qué canceló el entrenamiento de esta mañana y recuerda su mejor remontada al mando del equipo inglés. Reiteró que deben realizar un "partido perfecto" en todas las áreas para clasificar a la siguiente ronda y fue consultado sobre la vuelta de Kylian Mbappé en el conjunto merengue.

También le preguntaron sobre la gestión del fracaso en el deporte y dijo que el Real Madrid tiene 15 Champions en 100 ediciones, y que no debe considerarse como un descalabro. "Quizás me preguntas eso porque soy del Barça", replicó el DT.

CONFERENCIA DE GUARDIOLA

Real Madrid "Sólo estamos jugando un partido de octavos, muchas cosas pueden suceder. No tengo un plan específico, solo lo vamos a intentar. Después de tantos años no me tienen que creer, ya saben la fe que hay que tener. No somos el mismo grupo que hace muchos años, pero es una oportunidad maravillosa". Hoy no entrenan "Estábamos en Madrid, viajamos tarde... no pudimos dormir. Llegamos ayer y hoy hay que recuperarse. No hay tiempo para entrenar hoy, prefiero que los jugadores se queden en casa. Ya lo he hecho dos o tres veces esta temporada". Preparación "Entrenamos mañana. Sé que vamos a poder crear oportunidades, pero para mí será lo bien que defendamos. No será fácil, pero es un partido de fútbol y todo puede suceder. Hay que crear muchas oportunidades".

Partido perfecto "Sin duda. No estoy pensando en sorprender al Madrid. Se trata de los jugadores. En la ida jugamos con cuatro o cinco delanteros y no marcamos gol. A veces cuando juegas con dos falsos '9' consigues marcar. Hay que hacer un partido perfecto durante 90 minutos. Hay que intentar no rendirse nunca. Sabemos que podemos generar ocasiones, tenemos que ser clínicos". Remontadas en la Champions "En muchos partidos aquí marcamos cuatro goles, ese no es el problema. Somos capaces de hacerlo, pero hay que hacerlo muchas veces. La cualidad del rival es que también nos den la pelota, pero hay que correr. Su calidad está ahí. Es fácil para mí decirle a los chicos que hay que marcar en los primeros minutos, pero la realidad es diferente. Hablar antes del partido de lo que hay que hacer y luchar hasta el final. En los primeros 15-20 minutos llegamos mucho y ellos marcaron tres goles en tres oportunidades. Es difícil lidiar con algo así. Hay que seguir porque nunca se sabe". Mejor remontada de Pep "Contra Aston Villa que sirvió para ganar la Premier. En el minuto 70 perdíamos 0-2 y marcamos tres goles en 20 minutos. Hemos hecho más remontadas, pero tendremos que hacer un partido perfecto en todas las áreas para que podamos pasar. Siempre tengo buenos recuerdos en las derrotas, dolorosas... pero están en la cabeza. Las cosas malas también forma parte de esto".

Defender bien "Hay que marcar goles. No es fácil porque las cualidades del Madrid están ahí. Sé que tendremos ocasiones, quizás me equivoco y no podemos hacerlo, pero por mi experiencia sé que estamos preparados". Alineación "Ya sé cual va a ser mi once, mañana vamos a entrenar. Bueno, quizás tengo una duda, pero el resto está claro". 50 partidos contra el Madrid "Estoy muy satisfecho de lo que he vivido. Tantos partidos te dan mucho poso y los datos no son malos. Hemos hecho muchas cosas increíbles. Lo que he vivido como jugador y entrenador no va a cambiar".