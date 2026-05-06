EN VIVO: Bayern Múnich y PSG confirman sus alineaciones para definir al rival del Arsenal en la final

<br />En la media punta, todo apunta a que Jamal Musiala ocupará el puesto de Gnabry, como ya sucediera en el Parque de los Príncipes, aunque también podría apostar por Leon Goretzka, lo que aportaría mucho a la hora de recurrir a la presión alta y también en el juego aéreo.<b>- Alineaciones probables:</b><b>Bayern</b>: Neuer; Stasinic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; y Kane.<b>PSG:</b> Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.<b>Árbitro: </b>Joao Pinheiro (Portugal).<b>Estadio</b>: Allianz Arena, de Múnich.<b>Hora: </b>9:00 de la noche en España (1:00 P.M en Honduras). <b>Transmite: </b>ESPN/Disney+/TUDN