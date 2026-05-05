Atlético de Madrid queda en vilo al escuchar a figura tras ser eliminado de la Champions: "Hablaremos cuando..."

“En el Metropolitano y aquí también hemos tenido ocasiones para ponernos por delante al principio y luego para empatar el partido. Es fútbol. Hay que ser contundentes en las dos áreas, han encontrado el gol y han sido contundentes”, repasó.Koke insistió en que su conjunto lo ha “intentado todo”. “Cuando no quiere entrar la pelota... El equipo ha ido a por el partido y no ha podido ser”, añadió el capitán, que no quiso hablar del árbitro Daniel Siebert: “Nada. No voy a hablar del árbitro, ha intentado hacerlo lo mejor posible. Él sabrá cómo ha arbitrado. No hay nada que decir”.