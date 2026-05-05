Arsenal y Atlético definen al primer finalista: hora y por dónde ver hoy el partido de la Champions League

<b>Odegaard </b>no entró en la convocatoria ante el <b>Fulham </b>por problemas en la rodilla, mientras que <b>Havertz </b>se ha perdido los dos últimos partidos por un problema muscular y <b>Timber </b>no juega desde hace un mes.Esto obligará a <b>Viktor Gyökeres</b>, máximo goleador del <b>Arsenal </b>con 21 tantos, a jugar en el puesto de '9’, en sustitución de <b>Havertz</b>; a <b>Eze</b> donde el '10' <b>Odegaard </b>y a <b>Ben White</b> o <b>Cristhian Mosquera</b> en el lateral derecho. La opción favorita es la de <b>White </b>por su perfil un poco más ofensivo y porque ha sido el preferido de <b>Arteta </b>en los partidos importantes.Los 'Gunners', que ya perdieron en la misma ronda el año pasado ante el <b>PSG</b>, quieren retornar a una final de Champions, competición que nunca han ganado y cuyo mejor resultado fue el subcampeonato de 2006.