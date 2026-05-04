El chiste de Simeone en la conferencia antes de enfrentar al Arsenal: hasta los ingleses se rieron

Con la eliminatoria abierta tras el empate en la ida (1-1), el Atlético de Madrid buscará este martes en Londres un resultado que le permita regresar a una final europea desde 2016, pero Arsenal no se lo pondrá tan fácil. Ninguno de los dos equipos ha ganado una Champions League, por lo que ambos dejarán todo en el campo para lograr conquistar su primer trofeo. Y tienen historia enfrentándose en el Emirates Stadium.

En octubre del año pasado, el conjunto colchonero cayó por 4-0 en campo de los 'Gunners' por la tercera jornada de la fase liga del torneo. Por este motivo, en rueda de prensa, Diego Simeone fue consultado no solo acerca del estado del Atlético respecto a aquella derrota, sino también a un curioso cambio: el hotel donde se hospeda el equipo. El DT argentino respondió con una ironía que desató las risas de todos, hasta de los periodistas ingleses. "Bueno, creo que estamos mejor ahora que en octubre y cambiamos de hotel porque era más barato. Más barato valía este. Por eso cambiamos", dijo Simeone, quien estaba acompañado en conferencia por Antoine Griezmann y el francés tampoco pudo contener las risas. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE