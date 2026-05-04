El chiste de Simeone en la conferencia antes de enfrentar al Arsenal: hasta los ingleses se rieron

En octubre del año pasado, el conjunto colchonero cayó por 4-0 en campo de los 'Gunners' por la tercera jornada de la fase liga del torneo.Por este motivo, en rueda de prensa, <b>Diego Simeone</b> fue consultado no solo acerca del estado del <b>Atlético </b>respecto a aquella derrota, sino también a un curioso cambio: el hotel donde se hospeda el equipo. El DT argentino respondió con una ironía que desató las risas de todos, hasta de los periodistas ingleses."Bueno, creo que estamos mejor ahora que en octubre y cambiamos de hotel porque era más barato. Más barato valía este. Por eso cambiamos", dijo <b>Simeone</b>, quien estaba acompañado en conferencia por <b>Antoine Griezmann </b>y el francés tampoco pudo contener las risas.