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El chiste de Simeone en la conferencia antes de enfrentar al Arsenal: hasta los ingleses se rieron

El entrenador respondió con ironía sobre cómo llega el Atlético respecto a la última goleada que sufrió en Londres en 2025.

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2026-05-04

Con la eliminatoria abierta tras el empate en la ida (1-1), el Atlético de Madrid buscará este martes en Londres un resultado que le permita regresar a una final europea desde 2016, pero Arsenal no se lo pondrá tan fácil.

Ninguno de los dos equipos ha ganado una Champions League, por lo que ambos dejarán todo en el campo para lograr conquistar su primer trofeo. Y tienen historia enfrentándose en el Emirates Stadium.

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En octubre del año pasado, el conjunto colchonero cayó por 4-0 en campo de los 'Gunners' por la tercera jornada de la fase liga del torneo.

Por este motivo, en rueda de prensa, Diego Simeone fue consultado no solo acerca del estado del Atlético respecto a aquella derrota, sino también a un curioso cambio: el hotel donde se hospeda el equipo. El DT argentino respondió con una ironía que desató las risas de todos, hasta de los periodistas ingleses.

"Bueno, creo que estamos mejor ahora que en octubre y cambiamos de hotel porque era más barato. Más barato valía este. Por eso cambiamos", dijo Simeone, quien estaba acompañado en conferencia por Antoine Griezmann y el francés tampoco pudo contener las risas.

Por otro lado, el 'Cholo' dejó claro que el foco está en lo futbolístico e insistió en que su equipo tiene "mucha fe" en lo que hace y que intentará "jugar el partido que se necesita", ejecutando el plan con intensidad y convicción.

"Por más que le demos vueltas los entrenadores, el fútbol pasa por los jugadores. Los técnicos tenemos que gestionar las emociones de los futbolistas para que lleguen de la mejor manera. La experiencia y el tiempo te dan más calma para afrontar el duelo de mañana", explicó.

"Ya la idea, obviamente, la tenemos clara. Esperemos transmitirla de la mejor manera y que podamos hacer un gran partido", cerró.

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