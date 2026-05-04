Raphinha ante el ofertón de Arabia Saudita: la decisión que tomó sobre su futuro en el Barça

Con el final de temporada en el horizonte, el Barcelona acaricia el título de LaLiga, que podría llegar precisamente el próximo domingo cuando afronte el Clásico ante el Real Madrid por la jornada 35 en el Camp Nou. Sin embargo, en las últimas horas un rumor ha llegado con fuerza en la entidad azulgrana, ocupando gran parte de las portadas en la prensa catalana, y que tiene a Raphinha como protagonista.

En Arabia Saudita tienen entre ceja y ceja el fichaje del brasileño, uno de los jugadores más importantes para Hansi Flick. La liga árabe necesita volver a recuperar el caché perdido durante el último año, en el que varios cracks decidieron volver a Europa o desentenderse de sus equipos. De hecho, Raphinha ya fue el objetivo número uno de Arabia el curso pasado, con una oferta cercana a los 90 millones de euros a la que ni el Barça ni el jugador hicieron ningún caso. En esta ocasión, varios clubes de ese país estarían dispuestos a volver a igualar esa cifra o incluso superarla con tal de conseguir la ficha del brasileño. También le ofrecerían un salario de 30 'kilos' por temporada. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En la presente campaña, Raphinha volvió a demostrar que, a pesar de las lesiones que ha tenido, sigue siendo fundamental en el Barcelona, con 19 goles y 8 asistencias entre todas las competiciones.

LA DECISIÓN DE RAPHINHA

Según el diario Marca, en el Barça pueden respirar con cierta calma: Raphinha no contempla cambiar de aires y se siente plenamente realizado en el cuadro catalán, donde también ha alcanzado su mejor nivel desde que llegó. Eso sí, el escenario no es del todo estático. Desde Arabia siguen muy atentos y preparan propuestas económicas muy superiores a su actual contrato con el Barcelona, un elemento que, aunque hoy por hoy no le motiva, podría acabar pesando más adelante.