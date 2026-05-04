Raphinha ante el ofertón de Arabia Saudita: la decisión que tomó sobre su futuro en el Barça

En Arabia Saudita tienen entre ceja y ceja el fichaje del brasileño, uno de los jugadores más importantes para <b>Hansi Flick</b>. La liga árabe necesita volver a recuperar el caché perdido durante el último año, en el que varios cracks decidieron volver a Europa o desentenderse de sus equipos.De hecho, <b>Raphinha </b>ya fue el objetivo número uno de Arabia el curso pasado, con una oferta cercana a los 90 millones de euros a la que ni el <b>Barça </b>ni el jugador hicieron ningún caso. En esta ocasión, varios clubes de ese país estarían dispuestos a volver a igualar esa cifra o incluso superarla con tal de conseguir la ficha del brasileño. También le ofrecerían un salario de 30 'kilos' por temporada.