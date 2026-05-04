Chelsea fue humillado en casa y se va olvidando de la Champions: tabla de posiciones de la Premier League

Y eso que los 'Blues' lo tenían todo a favor para ganar este lunes, festivo en Reino Unido. El Forest, pensando en la Europa League, reservó a muchos de sus titulares, pero ni así.A los dos minutos, Taiwo Awoniyi cabeceó un centro de Dilane Bakwa y puso cuesta arriba el partido para los de Stamford Bridge, que se complicaron aún más la vida cuando Malo Gusto cometió un innecesario penalti sobre Awoniyi al agarrar del brazo al nigeriano. Tras revisión del VAR, el colegiado señaló el punto de penalti e Igor Jesus no falló, convirtiendo su sexto gol en esta Premier.Al borde del descanso, ocurrió el primer momento peligroso del partido. Zach Abbott y Jesse Derry chocaron dentro del área, con un importante golpe en la cabeza. El joven de 18 años del Chelsea tuvo que irse en camilla y Abbott también fue sustituido. El árbitro pitó penalti y Palmer no pudo anotarlo. Matz Sels le adivinó la intención y en un agónico descuento mantuvo el 0-2 hasta el descanso.En la segunda parte, lejos de llegar la remontada del Chelsea, el Forest amplió la ventaja con el doblete de Awoniyi y el Chelsea se abocó a una derrota que les deja en una posición muy delicada.