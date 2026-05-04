No le van a traer los fichajes que pide, decide no renovar y se va la Liga Española: "Te deseamos lo mejor"

El técnico español Marcelino García Toral no continuará al frente del Villarreal la próxima campaña después de que las conversaciones para renovar el contrato que les une hasta el final de la temporada no fructificasen por diferencias en el futuro proyecto de la entidad, según pudo saber EFE por fuentes conocedoras de la negociación. Asumida la separación, ambas partes pactaron retrasar el anuncio hasta que el equipo lograra el objetivo de encadenar por primera vez en su historia una segunda clasificación consecutiva para la Liga de Campeones, algo que se produjo el sábado con la victoria ante el Levante en La Cerámica por 5-1.

En la celebración de ese éxito ya se pudo ver a Marcelino con gestos de despedida hacia los aficionados del club 'groguet' aunque también tuvo otros de complicidad con Fernando Roig, presidente del club. Ambas partes se sentaron para negociar una posible continuidad a finales del año pasado pero las reuniones no fructificaron, en parte por las diferentes posturas que tienen sobre cómo encarar el futuro y en parte por diferencias en los años de contrato. No obstante, acordaron no hacer pública la decisión de separar sus caminos para no interferir en el objetivo de volver a alcanzar la clasificación para la Liga de Campeones, algo que el equipo certificó este sábado. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Este lunes el Villarreal publicó un mensaje en sus redes sociales en el que anunció que ambos "separarán sus caminos" a final de esta campaña.

"Gracias de corazón, Marce, por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos", completa la entidad, que ilustra su mensaje con una foto de Marcelino con la mano en el corazón y el lema 'Gracias, Marce'. El club recurrió por segunda vez al técnico asturiano ante el riesgo de descenso a mitad de la campaña 2023-24 y, tras lograr la salvación, en estas dos últimas campañas el equipo ha conseguido enlazar por primera vez en su historia dos clasificaciones seguidas para la Liga de Campeones. Marcelino ya había dirigido al Villarreal entre el 2012 y el 2016, cuando fue destituido en el tramo final de la pretemporada tras otra exitosa etapa, y ahora dejará de nuevo el club de manera amistosa al no haber alcanzado un acuerdo. El técnico asturiano se convirtió esta campaña en el entrenador que más encuentros ha dirigido al Villarreal en la máxima competición del fútbol español y también en el que más victorias ha dirigido. Acumula ya 294 encuentros y 145 triunfos, casi un 50%. La primera etapa de Marcelino fue de tres temporadas y media, desde mitad de la 2012-13 a la pretemporada de la 2016-17 e incluyó un ascenso de categoría, dos clasificaciones para Liga Europa y una para Liga de Campeones, así como unas semifinales de Copa del Rey y unas semifinales de Europa League.