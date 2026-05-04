No le van a traer los fichajes que pide, decide no renovar y se va la Liga Española: "Te deseamos lo mejor"

El técnico español Marcelino García Toral no continuará al frente del Villarreal la próxima campaña después de que las conversaciones para renovar el contrato que les une hasta el final de la temporada no fructificasen por diferencias en el futuro proyecto de la entidad, según pudo saber EFE por fuentes conocedoras de la negociación.Asumida la separación, ambas partes pactaron retrasar el anuncio hasta que el equipo lograra el objetivo de encadenar por primera vez en su historia una segunda clasificación consecutiva para la Liga de Campeones, algo que se produjo el sábado con la victoria ante el Levante en La Cerámica por 5-1.